周三美股收黑，道瓊指數和標普500指數終止連漲4天的升勢，費城半導體指數重挫超過3%。俄羅斯在周二承諾縮減軍事行動之後，俄軍仍然砲轟烏克蘭首都基輔郊區與另一座在烏北遭圍攻的城市，顯示兩國和談真正取得突破與進展的跡象正在消退。西方國家認為俄羅斯所做的承諾，只不過是為了暫時止住巨大損失，並為其他入侵行動重新部署的策略。此外，美國通膨居高不下，投資人擔心聯準會在升息動作上將變得更加更激進，使經濟增長受阻。

★主要指數

道瓊工業指數跌65.38點或0.19%，收35,228.81點。

標普500指數跌29.15點或0.63%，收4,602.45點，自今年初連跌兩個月後，3月以來已反彈逾5%，惟本季仍估將收跌，為2020年第一季美國新冠疫情全面爆發以來季線首度收黑。

那斯達克指數跌177.36點或1.21%，收14,442.28點。

費城半導體指數跌116.96點或3.23%，收3,508.62點。

★消息

美國人力資源服務公司ADP公布有「小非農」之稱的民間就業報告，美國3月民間就業增加45.5萬人，雖然較2月上修後的增加48.6萬人放緩，但略優於市場預估的增加45萬人。投資人將關注周五公布的官方非農就業報告。

美國商務部30日公布，2021年第四季國內生產毛額（GDP）季增年率終值為6.9%，遠優於前一季的增長2.3%，但低於前值（增長7%）和市場預期（增長7%）。第四季個人消費指數下修0.6個百分點，為增長2.5%。2021年全年美國GDP成長5.7%，創下1984年（成長7.2%）以來最強勁的增長。

美國里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，他對於聯準會5月升息50個基點抱持開放態度，只要數據顯示有此必要，他便予以支持。

美國原油庫存跌幅超出市場預期，顯示西方國家制裁俄羅斯使原油供應吃緊，周三紐約期油收漲3.58美元或3.43%，為每桶107.82美元。倫敦布蘭特期油收漲3.22美元或2.92%，為每桶113.45美元。

俄羅斯政府宣布，所有出口商品都將以盧布作為支付貨幣，這項新決議較此前俄國總統普丁的說法更為強硬。普丁日前宣布，自3月31日起，對「不友善國家」出口的天然氣必須改以盧布結算。

德國啟動天然氣預警機制，稱一旦供應吃緊，將限制工業用戶的天然氣用量。外媒報導，此舉意味著德國正進一步接近實施天然氣配給制。

★分析

Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示，烏克蘭是左右美股的主要因素，如果能達成和解，且這個和解可能帶動能源價格回落，這才是真正的關鍵，然後世界經濟在某種程度上恢復正常，這對這個市場才是真正有利。如果不是這樣，美股將繼續上下震盪，這場戰爭出現許多令人意想不到的後果，市場正試圖消化誰是贏家，而誰是輸家。

俄羅斯和烏克蘭周二結束新一輪談判後宣布雙方取得具體進展，且有意促進兩國元首會對面協商，但事隔一日克里姆林宮即改口雙邊談判並未見到突破性進展。Hargreaves Lansdown資深投資與市場策略師Susannah Streeter表示，投資人本來對俄烏和談寄予厚望，但現在停火的希望似乎破滅，市場料將繼續陷入震盪。

摩根士丹利表示勞動力市場緊俏將推升薪資，使美國企業面臨獲利壓力。雖然企業透過漲價來抵消上漲的成本，但包括居家耐久財與汽車等許多產業的需求正在減弱。