★類股

標普500指數11大類股跌多漲少。能源股上漲1.17%，漲幅最大。其次為公用事業股漲0.84%，為連續第4個交易日創下歷史收盤新高。

標普11大類股今年以來僅有三個板塊上漲，在石油天然氣等價格大漲帶動下，能源股今年以來已大漲近40%，料將創下歷來最強勁的單季表現，且表現遠優於排名第二的公用事業股，今年以來上漲近4%。

11大類股中以非必需消費類股下挫1.51%，表現最疲弱，其次為科技股跌1.36%。

★重磅股

重量級科技股全面下跌，蘋果跌0.66%，終止連漲11天的升勢。微軟跌0.49%、亞馬遜跌1.78%、Alphabet跌0.40%、特斯拉跌0.51%、臉書母公司Meta跌0.87%、網飛跌2.64%。

晶片股表現尤為疲弱，高通跌5.18%、應材跌3.99%、恩智浦跌3.81%、美光跌3.52%、輝達跌3.37%、超微跌3.25%、德儀跌1.86%、英特爾跌1.57%。

在道瓊指數成份股方面，家得寶（Home Depot）跌2.91%，跌幅最大；其次為Salesforce跌2.87%。聯合健康保險（UnitedHealth）漲2.07%，漲幅最大；其次為沃爾瑪漲1.79%。

★焦點股

露露檸檬（Lululemon Athletica）大漲9.58%，收在376.92美元。儘管因Omicron新冠變種病毒快速傳播而縮減門市營業時間，露露檸檬上季獲利意外強勁，且本財年全年營收與獲利展望亦優於市場預期。該公司表示，人們雖然回到辦公室上班，但運動服飾需求仍然持穩。露露檸檬並宣布將調漲部分產品價格。

亞馬遜跌1.78%，收在3,326.02美元。法國巴黎銀行給予亞馬遜「表現落後大盤」評級與2800美元目標價，相當於看衰該公司有15.8%下跌空間。該銀行認為亞馬遜的資本開支將遠遠超出市場預期，而其邊際利潤也將因通膨而受損。

美光科技（Micron Technology Inc）收跌3.52%，為79.16美元，儘管其上季財報與本季展望皆意外強勁。美光在發布財報後表示，烏克蘭危機所導致的零件短缺問題，短期內不會對美光的生產造成影響，但成本料將上揚。

中概股下挫，百度ADR跌2.61%、富途證券跌2.86%，Invesco金龍中國組合ETF下跌1.29%。由於中國拒絕美方對在美國上市的中國企業進行會計審計，美國證券交易委員會（SEC）周三宣布將百度、愛奇藝、富途證券、Nocera和CASI凱信遠達等五家中概股列入下市風險名單。此前SEC才將百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、和黃醫藥、盛美半導體和新浪微博列入該名單。

★台股ADR

台股ADR全面收黑。

台積電ADR跌2.31%，收在106.73美元，換算台股價格為610.07元。

聯電ADR跌1.88%，收在9.38美元，換算台股價格為53.62元。

日月光ADR跌2.82%，為7.25美元，換算台股價格為103.6元。

中華電信ADR跌0.29%，為44.55美元，換算台股價格為127.32元。