針對義務役期延長議題，國防部長邱國正今天在立法院受訪表示，很多家長、年輕人都很著急，他能諒解這些想法，他也要致歉並非刻意造成這個現象。他說，當初2013年將1年期義務役改4個月，軍中並存兩種役期，因此「不會一刀切」，早一天入伍4個月、晚一天1年，這點他是肯定的。

立法院國防委員會上午審查「後備軍人召集優待條例草案」，邱國正列席並備質詢，不過，今天總統將主持的軍事會談，邱國正將在詢答結束，法案審查時請假離席。

當被詢及若將現行4個月的軍事訓練役延長至1年，有專家學者憂心影響志願役戰力。邱國正指出，目前尚未有定論，但他很感激這些專家的建議，也會將這些言論納入考慮，但戰力是比較出來的，軍事訓練役並非沒有戰力，只是與志願役相比，當然不如。

有關民代接獲家長陳情，希望能提早卡位當兵。邱國正表示，很多家長、年輕人都很著急，他對這些想法都能諒解，也要致歉並非刻意造成這個現象，但說真話，當初民國2013年起從為期1年義務役更改4個月後，很長一段過渡期軍中同時存在兩種役期義務役，「因此不會一刀切，早一天入伍是4個月、晚一天是1年」，不會有這種狀況發生，這點他是肯定的。邱國正表示，役期延長議題的相關意見納入，整理完畢後適切對外說明。

至於邱國正視導特戰行軍，是否遇到寫信向總統蔡英文陳情阿忠，邱國正表示，軍方有提到這名官兵也在其中參與訓練，但他並沒有刻意找他，他視導的對象是全體官兵，但他也跟幹部提到，不要去責怪這名官兵。