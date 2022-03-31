技專校院招生委員會聯合會今天公布今年科技校院日間部四年制申請入學第一階段篩選結果，64校581個系(組)、學程、提供8031個招生名額，第一階段報名人數3萬2048人，總報名校系(組)、學程數10萬9680個，通過第一階段篩選申請生計有5萬0519人次，通過率為46.1％，較去年的47.8％下降1.7個百分點。

過第一階段篩選的考生，應於4月11日10時起至21日21時止，登入聯合會第二階段複試「校系（組）學程上傳檔案勾選清單預擬練習版」，同意釋出中央資料庫學習歷程檔案給聯合會，並檢視將提供的一至四學期中央資料庫學習歷程檔案（含修課紀錄、課程學習成果及多元表現）是否完整。

聯合會表示，第二階段複試通知及面試等相關資料，將於5月4日前由各招生科技校院寄發或於該校網站公告，請申請生多加留意。申請生若逾各校寄發第二階段複試通知日期，且尚未接獲相關通知者，請主動上各校網站查詢或與各校聯繫。

聯合會指出，第二階段複試之「資格審查資料」及「學習歷程備審資料」繳交，一律採電子化方式作業。自5月5日10時起至各校規定上傳截止日止，申請生應至聯合會的第二階段複試「資格審查暨學習歷程備審資料上傳系統」完成網路上傳(勾選)「資格審查資料」及「學習歷程備審資料」。

因應新冠肺炎疫情，申請生因疫情列管影響無法參加面試、筆試、實作，或有技專校院校系停課且無備援試場無法辦理面試、筆試、實作時，可啟動應變機制，只採計學測成績及學習歷程備審資料審查成績，並以外加名額錄取。

第二階段複試時，聯合會提醒申請生，請特別注意辦理面試（實作）之校系(組)、學程所訂定的防疫規範、複試辦理時間及注意事項。申請生若為新冠肺炎確診病例，或被列管為居家檢疫、居家隔離者，須主動向聯合會提出申請，以維護自身權益。