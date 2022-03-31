清明節在24節氣中，是個比較重要的節氣，運勢命理網站「靈匣網」分享，生肖虎、馬、猴、雞的人在清明節過後運勢會有明顯的改善，有好事降臨，許多心願都能達成。

▍生肖虎

屬虎的朋友在春節後的這段時間運勢一般，雖然很努力，但是進展不大，而到了清明節後因為有吉星幫助，所以整體運勢大有好轉，工作狀態多為良好，與異性的關係得到改善，有利男女之間的感情發展，錢財運勢也有所改善。

▍生肖馬

2022年馬的凶星也相當多，人事不合、意外血光都要特別要留意，不過清明節之後外界的壓力變小，運程會有比較大的改善，財運上有明顯的好轉，一些困惑的事也得到緩解，能夠扭轉之前的不利。

▍生肖猴

屬猴的朋友在正月的運勢多為有阻礙，到現在依然只算是一般，是屬於負重前行的狀態，而清明節後錢財運勢大多有改善，不過需穩步發展，著急容易出錯，工作運勢上阻力消除，如果經商的朋友也能找到新方法。

▍生肖雞

屬雞的朋友從春節後運勢也是多為一般，多遇到考驗的，不過清明節後運勢多有明顯的改善，錢財運勢多有所收獲，多利相關事情的進展，在事業工作上多出現好時機的。