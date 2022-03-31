蔡英文總統昨(30日)晚出席「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）2022謝年飯，她也保證，會盡全力穩定電力供應，在邁向永續和再生能源轉型之際，也會進一步強化能源基礎設施。此話一出，引發網友熱烈爭論，不少網友確認為「用愛發電是嗎？不要再騙了」、「四個不同意，停電更有力」、「這樣說的話，意思是供電是有問題的？」

蔡英文昨強調，相信創新務實的合作方式，能使台美在洽簽雙邊互惠的貿易協定上，取得實質進展。她承諾，了解企業對能源供應穩定和韌性的信心非常重要，向各位保證，會盡全力穩定電力供應。在邁向永續和再生能源轉型之際，也會進一步強化能源基礎設施。

總統對於供電的保證曝光後，引發網友在《中時新聞網》、《LINE TODAY》、《Yahoo新聞》相關報導底下熱烈討論，有人留言表示，「817萬人用愛發電？」「又在吹牛了」、「對人民就不保證供電的意思嗎？」「希望妳言出必行。夏天快到了」、「哈哈...努力供電，但是隨時都會停電」、「以前保證不缺電，現在盡力穩定供電？那以後豈不是要儘量減少跳電了」、「做到再說」、「保證全力用愛發電」、「很好笑的笑話」。

另外，蔡英文昨晚保證會盡全力穩定電力供應。不過，當天晚上台北市士林區就傳出突然停電，台電表示，19:10士林文林路一帶、中山北路附近突然停電，大約565戶，後查明原因發現是士林變電所分歧開關故障跳脫，停電的路段包含中正路、中山北路五段、文林北等路段大範圍停電。