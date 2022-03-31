俄烏和談見曙光、恐慌情緒降低，3月份美國啟動升息循環後，原本受到俄烏戰事影響出現急跌修正的全球金融市場啟動修復行情，永豐投信指出，聯準會正式啟動升息後，也反應美國經濟基本面健康，能承受升息考驗，近期股價反彈表現也顯示股市重回基本面行情，大型股表現緊貼經濟基本面。俄烏戰火仍待平息、升息循環、疫情干擾持續，今年度全球金融環境不確定性未解，類股輪動速度加快，成長股可能面臨壓力，資金由過往鎖定科技產業為主，逐漸調整分散配置其他產業比重提升。

以台股第一季而言，今年以來科技電子股指數由元月高點911向下滑落到3月的盤中低點781點，跌幅14%；而同期間，金融股指數由元月1696低點向上攀升到3月盤中高點1870點，漲幅為10%；而鋼鐵股由元月低點161上漲到3月盤中高點193，漲幅達19%。

永豐金投信分析，科技主題類股在過去幾年盛行，主因成長趨勢明確，但回到基本面主導的投資環境，更宜留意綜合市值型標的。

若以美股來看，STOXX USA 500指數在3月中下滑到321，近期拉到363，接近元月高點區。該指數以市值做為篩選機制，能即時彰顯美國大型股股價表現，更快調整納入「真正排行」前500大市值股票，市場熟悉度高的標普500指數，則主要依市值納入近一年獲利能力選股因子，相較之下，STOXX USA 500指數更能即時掌握市場動能。

台股ETF中，永豐美國500大ETF(00858) 追蹤指數所涵蓋的類股高達11大項，如科技、金融、醫藥、零售、能源、電信、國防、運輸等各產業兼備，具備多元性、分散投資於美國各產業具代表性的龍頭股，如蘋果、艾克森美孚、芝加哥交易所、特斯拉、波克夏、美國銀。