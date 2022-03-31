中高階自行車的成車廠明係(6804)今(31)日以承銷價40元掛牌上櫃，挾者自行車市場熱度仍高，及拿到全球前三大自行車品牌之一新客戶長期大量訂單，Q2將開始陸續出貨，今日股價開高走高，一度衝至54.9元，漲幅逾35%，蜜月行情甜滋滋。

明係董事長江永平指出，自行車市場需求仍處於高檔，目前歐美客戶通路端庫存量仍偏低，整體訂單能見度至少看到2023年底，公司為新訂單與產能已做好準備，除了現有廠房規模具備充裕資源可因應擴大生產外，並有充足的儲存空間供物流調度使用，可望帶來中長期穩健成長動能。

明係在2018年就看好電動輔助自行車市場商機，打造電動輔助自行車自動檢測設備取代路測，符合歐美電動輔助自行車組裝完成後需進行路測的法規需求，客戶亦可透過該系統遠端即時掌握產品生產進度與狀況。推升銷售區域近95%在歐美地區的明係，在電動輔助自行車營收佔比，從2018年的10.66%，到2021年的26.03%，成長了15.37個百分點，量產規模持續擴大，預計在持續提升佔比下，今年營收與獲利大增可期。

據經濟部貿易局統計，2021年台灣自行車整體出口值突破歷史新高，達51.47億美元，年增39%，其中電動輔助自行車出口值13.144億美元亦首度微幅超越整車（傳統自行車）出口值的13.143億美元，並已連續4年維持雙位數成長，展現驚人的成長動能。

明係2022年2月單月營收年增112.69%、前2月營收年增40.23%。看好全球自行車市場需求與產值持續加速成長，在新的大客戶加持與歐美兩大主要市場需求依舊強勁發展下，法人看好今年營收獲利可望再創高峰。