在連三個交易日上漲之後，歐股周三回落，投資人暫時停止對俄烏和談的結果進行評估和投資。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌1.9點或0.41%，為460.19點。此前由於俄烏談判獲得實質進展的徵兆，歐股周二收在戰事爆發前的水準。

AJ Bell金融分析師Danni Hewson說，最近這一輪的漲勢都是關連到俄烏之間達成協議可能性，但是這情形在今天已經不存在了。

俄羅斯軍隊在周三轟炸了基輔郊區和烏克蘭北部一個受包圍的城市。而就在一天前，俄羅斯還承諾減少對基輔的軍事行動。

大宗商品相關的板塊皆處於上漲區間。隨著石油和金屬價格上揚，礦業股和油氣股分別上漲2.4%和3.3%。

自從戰事爆發以來，大宗商品價格上漲，油氣股本月已經上漲4.7%，礦業股也上漲超過6%，漲幅皆超過基準指數上漲1.6%和德國DAX指數的上漲1%。

Hewson說，如果雙方僵局惡化，而莫斯科斷然切斷了天然氣供應，德國將陷入大麻煩，試圖從其它地方輸入天然氣是非常的困難。將會出現配給和供應問題，歐洲市場今天非常關注這些問題。

德國在周三啟動了一項天然氣供應緊急計畫。在該計畫下，如果俄羅斯因為盧布支付問題而切斷供應，政府可能實施配給制度。

德國股市周三下跌1.5%，為近三周最大單日跌幅。英股升0.55%，法股跌0.74%。

德國的BioNTech漲5.6%。該公司表示，已經擴大一臨床試驗計畫，要針對新冠肺炎的Omicron變種病毒開發新的疫苗。

比利時電影院營運商Kinepolis集團宣布執行長下台，股價應聲下跌4.7%。