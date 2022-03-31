中華職棒33年將於4月2日在台中洲際棒球場開打，由去年冠軍中信兄弟對決統一7-ELEVEn獅，各隊除了有新球員加入外，場邊帶領球迷應援的啦啦隊也展現全新氣象，味全龍啦啦隊小龍女（Dragon Beauties）在超高人氣的梔梔離隊後，補進前Fubon Angels成員Jessy，不過她恐將缺席整個賽季，引發球迷諸多揣測，對此，她也親自上火線說明始末。

味全龍本季小龍女陣容人數維持16人，新成員是前Fubon Angels的Jessy，球團表示Jessy應援渲染力及舞蹈實力出色，期待能為團隊帶來更多活力，並帶領球迷熱血應援，不過日前公布小龍女4月班表時，卻獨缺Jessy一人，對此，官網表示Jessy因為受傷加上家庭因素考量，本賽季無法和大家一起應援，希望她能早日康復重返球場，屆時再一同併肩作戰。

Jessy才加入小龍女就可能將缺席一整個球季，自然引發龍迷諸多揣測：「怎麼有種以後不會再出現的感覺」、「希望今年不要有人再被冰了」、「不會再出現就是在別的球隊了吧」、「感覺有不能說的秘密」。

Jessy強調目前最不需要的就是不認識的人作無謂猜測。（jessy04260426 IG）

對此，Jessy也親自說明始末，她先感謝大家關心，表示正在治療中及處理家中事情，畢竟人就是突然會有一堆事情擠在同一個時間，目前最不需要的就是不認識的人作無謂猜測，強調解決完自己的狀況後，就會在所有人面前跳來跳去啦」，接著不忘為小龍女宣傳：「開幕舞蹈超炸耶，大家沒事進場看看他們吧」。