桃園市不動產開發公會30日舉行理事長交接，大睦建設董事長李文科交棒給滿鴻建設董事長劉守禮。對於近來政府加重打炒房力道，卸任的李文科表示，政府不應藉著打炒房之名而行打房之實，只一味的要最終端的生產者負所有責任，如此不能解決高房價的問題，恐將造成中小建商無力經營，帶來財務危機，造成預售屋買賣交易糾紛，甚至連鎖效應而產生經濟風暴。

李文科表示，房價、物價上漲是反應貨幣寬鬆，營造人力的短缺，造成營建工程的人工成本大幅上漲，且工期拉長，甚至遙遙無期，建築物料成本上漲高達四成以上，國人買房作為保值抵抗通膨的理財選擇，造成目前房價高漲旳現象。

他指出，如今房價上漲，政府不問為何地價上漲？不問為何造價上漲？就一味問責建築業者，是如何的坐地起價，並一連串的信用管制措施，甚至加大打房力度，請問一個有為的政府為何會有如此的作為？為什麼？

李文科認為，政府應該制定政策，以安定民心，例如穩定地價及建材物價、積極引進勞工、實施技職教育、加強低收入房租補貼、增加首購低利貸款。

李文科指出，一個大有為政府最大的德政，應有「藏富於民」的思維，讓國人能在這塊土地上安身立命，將財富留置在台灣，且將財產適度配置於購屋置產上，應該給予正面對待與鼓勵。期待政府在制定有關房地產政策時，都應以福國利民為依歸才是，好讓建築業在一個合理的經營環境中繼續成長茁壯，提供國人寓所、產出歲收、提供穩定就業機會，共同為台灣經濟發展扮演重要的推手。