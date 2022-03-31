雞蛋近日供不應求，一名網友抱怨他到美式賣場好市多10次都沒買到雞蛋，詢問店員只得到雞蛋中午就會賣完「下次請早」的回應，讓他怒發文抱怨，為何繳會費還要會員早點去搶，超商、全聯明明都沒缺蛋，不過文章曝光後慘遭網友打臉，「知道全聯有你不去買？」更酸原PO「建議您先買一隻母雞」。

這名網友昨天（30日）在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，每兩個禮拜會去好市多內湖店採買，但前天到好市多買菜仍然沒買到雞蛋讓他氣炸，因為已經連續10次沒看到雞蛋了，詢問結帳店員後得到的回應是，雞蛋一天進貨約240盒，每卡限購一盒，通常中午前就會賣完，要買的話下次請早。

而原PO聽到這回答，質疑是好市多進貨量不足的問題，認為雞蛋是日常必需品，好市多賣場有收會費，就該保障會員能買到基本民生必需品，「這是賣場的責任，怎麼會叫我早點去搶呢？」更指出現在家附近的便利商店、全聯都有雞蛋，「不能把『搶不到』的問題歸咎到會員身上。」更為此打電話向客服反映。

然而網友們看完原PO的抱怨長文後都罵翻，紛紛留言：「客服能為你做什麼，你應該打電話跟母雞反應」、「知道全聯有你不去買，然後抱怨好市多買不到？」、「沒買到就沒買到啊，之前牛奶不也是這樣嗎？ 很多東西限量不行嗎？莫名其妙」，更有人酸「建議您先買一隻母雞」、「退卡比較實際，就不會生氣了。」