教育部今天公布，今年公費留考預定錄取141人，一般生及三類特殊生（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生）共設置19個學群及93個應考學門，赴新南向國家公費留學設有11個學群及28個應考學門。

教育部表示，今年公費留學考試預定錄取名額共計141名，各類別錄取名額如下：一般公費生111名、勵學優秀公費生5名、原住民公費生10名、身心障礙公費生5名及赴新南向國家公費生10名。

今年公費留考預定於6月底至7月中旬公告考試簡章，7月19日開放線上報名，10月8日舉行筆試，12月3日及4日舉行面試。相關資訊已公布於教育部國際及兩岸教育司首頁，點選路徑為：主題專區─海外留學─公費留學與各項獎學金專區─公費留學考試資訊。

教育部說，公費留學獎助以攻讀博士學位為主，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門之研究領域仍得攻讀碩士學位。勵學優秀公費留學、原住民公費留學及身心障礙公費留學三類特殊身分受獎生，仍維持可選擇攻讀碩士或博士學位。

配合政府新南向政策，維持設置「赴新南向國家公費生」名額10名，可攻讀碩士或博士學位。今年持續提供包括「文史哲」、「政治（含區域研究）」、「藝術」、「文化資產」、「法律」、「社會科學」、「管理與經濟」、「建築、規劃與設計」、「農林漁牧」、「生命科學」及「醫藥衛生」等11學群計28個應考學門，以培育熟稔新南向國家的高階專業人才。