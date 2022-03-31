本土疫情爆發燒到國軍部隊，繼30日海軍168艦隊濟陽級艦上一名士官確診後，陸軍新竹關西206旅也有一名士兵確診。

新竹縣衛生局證實，新增2例本土個案及1名新北市確診案例。據了解，206旅剛辦理完史上最硬教召，不少幹部及士官兵正輪流休假，是否收假後確診？

軍方表示，確診士兵正在醫院隔離治療，昨天起也針對營區內相關接觸者進行擴大隔離採檢，後續依照指揮中心規定辦理，並由指揮中心統一說明。