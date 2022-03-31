疫情燒到國軍 關西新兵確診 急送醫隔離 09:582022/03/31 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位在新竹關西的新訓中心，有1名軍人確診。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情爆發燒到國軍部隊，繼30日海軍168艦隊濟陽級艦上一名士官確診後，陸軍新竹關西206旅也有一名士兵確診。 新竹縣衛生局證實，新增2例本土個案及1名新北市確診案例。據了解，206旅剛辦理完史上最硬教召，不少幹部及士官兵正輪流休假，是否收假後確診？ 軍方表示，確診士兵正在醫院隔離治療，昨天起也針對營區內相關接觸者進行擴大隔離採檢，後續依照指揮中心規定辦理，並由指揮中心統一說明。 世界麵包冠軍返台 教練採檢陽性 搭救護車就醫 共軍犯台目標 短時間瓦解國軍有組織抵抗 #確診 #隔離 #國軍 #206旅 #士兵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 頻與確診者近距離接觸 拜登第4劑疫苗打這支 03:502022/03/31 國際 全台首創 基隆類普篩 揪出確診黑數 04:102022/03/31 財經要聞 義務役恢復1年制 專家憂衝擊常備戰力 04:102022/03/31 話題觀察 大潭新增泰籍移工確診 疑跨工區聯繫 04:102022/03/31 生活新聞 在澳洲想去哪都行 他見台灣現況嘆：難與病毒共存 11:372022/03/30 生活 海軍168艦隊濟陽級軍艦士官確診 軍方：由司令部說明 15:012022/03/30 社會 桃園大潭群聚擴及國軍 匡列91人採檢陰性 16:142022/03/30 生活 基隆3小吃店違規開業 將移送開罰 04:102022/03/31 地方新聞 傳基隆近1／3刑警被隔離 內政部：治安維護不容空窗將調派支援 12:122022/03/30 政治 再槓陳時中「政治防疫」 女戰神酸：總統是不是只要隔離30秒 12:182022/03/30 政治 海軍士官台中吃婚宴確診 足跡跨南北 感染源不明 15:092022/03/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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