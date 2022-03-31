本土疫情再度大爆發，至昨日（30）已累計共 206例，且國內共有17條待釐清傳播鏈，加上基隆「地緣牽涉複雜」，指揮官陳時中卻強調不會升級，引發大批網友恐謊，認為清明與兒童節連假將至，台灣疫情恐一發不可收拾，更有人認為蔡政府的作為就是「想甩鍋」，若疫情爆炸就推給人民不自律，政府寧願冒險也不願衝擊年底選情。

自27日起，本土疫情一口氣狂飆至206例，陳時中面對記者提問「是否針對基隆收緊防疫措施？」卻回應「現在已經不會使用所謂的升級標準」、「基隆疫情可能要等2至3天才能掌握得住」，並稱這段時間民眾赴醫院探病，院方都有加嚴措施，但不會對整體社區來做限制。

隨著清明與兒童節連假將至，網友的恐慌被引爆，紛紛湧入《中時新聞網》與PTT論壇留言：「政府就是想甩鍋啦，染疫都是民眾不自律」、「還不升三級！笨蛋也知道是為了選舉」、「綠色執政縣市佛系防疫最令人擔心」、「這與缺電的情況一模一樣！只有人民是輸家，政客永遠是贏家？水準真是奢侈品」、「叫我們自求多福，到時候爆掉又怪說我們出遊」、「是要等連假過後疫情爆炸，再用校正回歸大法嗎？」

但也有另一派網友認為：「都打疫苗了，全世界幾乎都共存了啦」、「什麼時代了 疫苗都打了，還升級？」「共存了啦，不然疫苗打爽的喔」、「得了又不會死，快解封吧」、「已經不可能升級了」、「百業待興還想再升三級？餐飲、旅遊、服務業都不用活命？」