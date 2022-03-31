美國智庫提到，因應美軍西太平洋部署，共軍拿敵練兵。國防部長邱國正今天表示，有發覺到這個問題，中共「逢艦必跟、逢機必問」，他們也在改變，但怎麼改變不贅述，國軍也會當成例子進行參考。

有美國智庫撰文指出，共軍因應與美軍的部署，不再只是跟蹤和監視美軍的動態，而是「拿敵練兵」，以強化自身戰力。邱國正對此表示，國軍一直都有掌握台灣周邊動態，且也發覺中共是拿敵練兵，中共「逢艦必跟、逢機必問」，他們也在改變，但怎麼改變不贅述，國軍也會當成例子進行參考。

此外。立委問到役期延長問題，邱國正說，以後役期延長後，14天新制教召做法不變。另有關軍中管教的懲處問題，邱國正說，他要求幹部以教導為主，懲處不能殺紅眼。至於國軍官兵防疫問題，邱國正說，國軍分成六類，全軍第三劑已打8成，其中，戰情單位已達9成8。

至於俄烏戰爭對國軍啟示。邱國正說，國防部常針對此問題與國外接觸，且本身也有專案小組，研究戰爭打法、過程及烏克蘭為什麼能撐這麼久的原因，且不光美國與台灣交流會談到，甚至與台灣平常有在來往的其他國家都會討論。邱國正強調，國防部的專案編組並非亂編，還有國防大學的相關人員也在其中，但軍方不會貿然發表言論，而是透過內部研討，得到有助於建軍備戰的結果。