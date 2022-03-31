2022全國NGOs環境會議籌備委員會今天宣布2022台灣環境保護終身成就獎由洪箱與陳曼麗獲得。

台灣環境保護終身成就獎從2017年開始頒發，主要鼓勵並肯定資深環保人士的付出與貢獻，以及對環保議題長期推動有傑出成就者，獲獎者將會於今年4月7日「全國NGOs環境會議」大會予以隆重表揚。

獲獎的洪箱成功捍衛灣寶良田不被徵收，她的主見、行動力也喚起農民當家做主的自覺，同時感染其他各地農民、社會人士勇於站出來為土地發聲，形成台灣新農民運動。最後迫使行政院不得不正視土地徵收惡法而主動修法，為推動台灣新農民運動劃時代人物。當洪箱女士開始站在第一線時，積極參與反對政府浮濫土地徵收抗爭活動，並協助台灣各地反浮濫徵收及反自辦市地重劃個案，例如苗栗大埔、竹北璞玉、林口A7、台中黎明幼兒園與苗栗反坤輿事業廢棄物掩埋場等，為弱勢者的行動與發聲。

陳曼麗則長期關注並參與環境保護、食安及婦女運動長達34年。在主婦聯盟任內推動垃圾分類、資源回收、自然步道、共同購買保護環境產品，推廣用消費改變世界，改變國家政策與國人生活消費習慣。她並積極投入各項環境運動，如：搶救森林運動、無殼蝸牛夜宿忠孝東路、反核四、反五輕、反六輕等運動。其為人任事無怨無悔、盡心盡力奉獻能力，深受肯定。