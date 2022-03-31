富二代接手家裡的公司，竟讓一切變更糟。網友抱怨老闆仗著國外碩士畢業的學歷，享受被員工大量吹捧的「皇帝感」，但能力似乎沒有很好，每次開會都只會說屁話，超沒效率就算了，還鼓吹「加班文化」，明明有加班制度，但卻從不讓人申請，最終他也心寒離職。

一名網友日前在臉書社團《靠北老闆/主管2.0》表示，他在公司待了3年多，老闆是二代接班人，打著國外知名學院碩士的鍍金學歷，在公司裡面享受著大量吹捧的皇帝感，任何小事情發生就要把10至20個人找到身邊，也不管你忙不忙，就不停說屁話，因此只要他有參與的會議就毫無效率可言。

該網友指出，最扯的是，老闆還希望員工就算到了下班時間，也要持續加班，這才是對公司有認同感、有付出；看到準時下班的人就會冷嘲熱諷，因此員工流動率極高，人來來往往，老闆總覺得都是員工本身的問題，不曾檢討過自己的為人和品行。

該網友也說，老闆的秘書也瘋狂更換，因為他把秘書當傭人在操。最重要的是老闆是個時刻需要人關心的「小孩」，不理會他的話，他還會生氣，只能說「老闆，該長大了！再繼續任性為所欲為，公司會倒在你手上！」

該網友坦言，離職前最惋惜的是同事，因為彼此相處氛圍很好、很溫馨！不過，在此也要奉勸各位，面試的時候務必要三思，加班文化很嚴重、老闆反覆無常，很擅長不懂裝懂，什麼事情都要做主，明明有申請加班的制度，但都不能申請，眞的扯！