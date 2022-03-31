台南市安平區公所清潔人員3月18日清晨進行清掃時，赫然發現與台南第四分局相通廁所的洗手台及地板，到處遭到「噴糞」，糞便還沿路滴回第四分局，經過有人在網路爆料後，分局清查發現糞便「主人」竟然是四分局蔡姓偵查隊長，他解釋是因為當晚吃藥拉肚子，因此遭到記申誡一支，但第四分局認為他造成機關形象受損，改記申誡2支，蔡姓隊長也自請調職處分。

第四分局表示，蔡姓隊長是在3月17日晚間參加偵查隊同仁送舊餐敘，晚間9時許就回到隊上，但凌晨一時許因身體不舒服，且隊長寢室內沒有廁所，因此在前往公廁過程中，一時不及而排遺在公廁衛浴設施，隊長因不勝酒力無力清掃，並非蓄意。

不過在事發當時，警方還一度以為有民眾刻意挑戰公權力，未料查出來後發現竟然是自己人所為，身分還是偵查隊長，因此記申誡一支處分。但整件事卻遭到網路爆料，外界認為處分太輕，因此市警局今天上午緊急開會後，決定再加懲一支申誡，該名蔡姓隊長也自請調職處分。

第四分局表示，蔡員自110年3月間調任後，平日工作認真，期間對於安平地區治安貢獻良多，破獲各項重大案件，績效良好，對於此次事件造成機關形象受損，除加重處分至申誡2次外，該員深感愧疚亦自請調整服務地區。經警察局同意加重處分申誡2次，並將蔡員調整至刑事警察大隊服務。