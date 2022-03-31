遊戲新幹線旗下東方奇幻題材3D線上遊戲《完美世界2 Online》今（30）日推出全新改版「狐虎生威」，開放全新職業劇情、西陸主線章節、仙俠島副本，以及優化調整全職業技能、城戰系統、符紋系統等，帶給玩家更豐富的遊戲玩法！歡慶改版，官方亦舉辦多項新手及主題歡慶活動，準備眾多好禮與玩家同樂。

《完美世界2 Online》「狐虎生威」全新改版

全新職業劇情 重現傳奇英雄的歷史故事

凡等級80級且達修真大乘的玩家，即可體驗人族及妖族的全新職業劇情，包括武俠、法師、神機、妖獸、妖精、妖猴等職業，透過歷史時光回溯重溫世人傳頌的英雄故事，不論是「妖精．狐瑤」與「幼紋蠍」的相知相惜，共同抵抗怨靈大軍，又或是妖族史上爭議最大的人物「妖獸．雲昶」，在率領的抗敵軍隊全軍覆沒後，失去蹤影而背負世人誤解，這些事蹟都已被時代洪流所淹沒，事實真相待玩家親自挖掘體驗！

全新職業劇情

境界突破凌天 西陸新篇章

世界樹的根鬚在「塞濟斯運河」西岸托起了一座座的空中浮島，此時，「希貝思森林」、「狄斯帕森林」中的兩位精靈女王同時失蹤，不論是失落的海域，或各種盤根錯節巨木環繞的森林，似乎都暗藏危機與陰謀。玩家將受邀調查失蹤事件，途中也許會面對抉擇的重要時刻，或是偶遇新同伴甚至觸發各式奇遇，所有未解之謎都將在冒險旅程中揭曉。

全新西陸篇章就此展開，只要達二轉102等級，境界在凌天一重以上，並完成指定任務，即可挑戰主線多人副本「時光圓舞曲．序幕」，而每日西陸日常任務「伊彌爾之水」也會同步開啟。

全新地圖－維達爾之森

全新地圖－西芙平原

全新地圖－瀾宮

全新地圖－巨人遺址

全新瓊珍副本「仙俠島」

自神秘詭譎的組織「七殺盟」成立以來，完美大陸就沒有片刻安寧，各種族宗派之間的紛爭日趨尖銳，據說還是導致人類與羽族千年戰爭的罪魁禍首。在海外的「仙俠島」上，悄然聚集眾多劍仙與法師，一直默默對抗「七殺盟」，維護和平與秩序。而島主「龍澤」妄圖逆天改命，導致島上生物都遭受滅頂，成為活死人無數的不祥之島。

凡達二轉100級，境界齊天一重的玩家，即可挑戰瓊珍副本「仙俠島」，副本內有不同的機關玩法，需透過組隊協力通關，還有諸多強力BOSS更是考驗團隊默契，請各位玩家小心謹慎，務必擊殺最終BOSS，阻止仙俠島侵蝕完美大陸的陰謀，如成功打倒最終BOSS，還可獲得隨機顏色7級符紋。

仙俠島副本入口

玄陽殿

爻星宙

致知堂

城戰新觀戰系統 符紋新刻位 全職業技能深度優化

本次改版將城戰最長時間調整為3小時，並重新制定規則、新增觀戰系統，觀戰的玩家可通過消耗一定費用來選擇已開戰的領土進入，為確保公平性，觀戰期間無法發送任何訊息。而官方也針對符紋系統、全職業技能進行升級優化，帶給玩家更好的遊戲體驗。

符紋刻位

城戰觀戰系統

改版歡慶活動同步登場

即日起至5月15日止，凡是新創角色即可領取【英雄崛起】雙倍經驗、英雄挑戰、登錄獎勵、消費獎勵、福利商城等五大新手活動。此外，官方亦推出不同主題活動，包括「別鬧了我還在」、「尋兒時記憶」、「御仙活動」、「奇遇的冒險」、「加倍保衛戰」等，祭出多重好康福利，並同步開啟第三屆3 VS 3平衡競技賽活動，預計開放至7月中。欲知更多遊戲相關訊息，敬請留意官方網站及官方粉絲團。