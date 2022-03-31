第94屆奧斯卡頒獎典禮上，頒獎人克里斯洛克在現場開多位明星玩笑，結果踢到鐵板惹錯人，針對威爾史密斯妻子的光頭造型進行調侃，據悉潔妲的光頭造型是因為健康問題掉髮，這讓愛妻的威爾史密斯大為火光，衝上台去賞了克里斯洛克一巴掌，當時台下收音都聽到砰的一聲。這番舉動成為奧斯卡史上最意外的暴力事件，奧斯卡結束3天後，被打的克里斯洛克登上表演節目，談起目前進展。

威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上打頒獎人克里斯洛克的事件震驚全球，成為當下最火的熱門話題，產生一系列的言語跟肢體暴力的兩派辦論，而事件當事人之一克里斯洛克，機警面對當下情境，臨危不亂將場面控制住，引來一票人讚主持功力高深。他的表現帶動表演的脫口秀節目票價狂翻21倍，最低價格已從46美元(約台幣1320元)，遭黃牛炒作到341美元(約台幣9790元)，現在官網漲到1025美元(約台幣28000元)，且近期的場次也都全部賣光。

根據美國媒體《綜藝報》指出，事隔3天後，克里斯洛克出席自己的脫口秀節目，首次公開討論奧斯卡插曲的話題，一上台便歡聲連連，他立刻與台下觀眾互動：「你們周末過的好嗎？」接著表示自己不知道會發生奧斯卡那一幕，所以這場節目上的內容都是發生之前寫的，沒有要影射的意思。

他提到「我還在處理發生的事情。」他說在未來會談到這件事，這將是嚴肅而有趣的。現場觀眾立刻高呼表達支持「去他的威爾史密斯」，該話立刻引來在場觀眾贊同。