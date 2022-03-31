坐落在農業區的中高污工廠，且會產生大量含有重金屬的空污、廢水，一旦廢水流入農田，將使土壤受鎘、銅、鎳、鉻等多種重金屬有毒物質汙染，侵害農業生產環境，嚴重威脅台灣糧食安全。（彰化縣環境保護聯盟提供／林良齊台北傳真）

經濟部曾為中高污染工廠開過後門，讓中高汙工廠只要取得環保許可就可以申請臨時工廠登記，地球公民基金會等民間團體指出，坐落在農業區的中高污工廠，且會產生大量含有重金屬的空污、廢水，一旦廢水流入農田，將使土壤受鎘、銅、鎳、鉻等多種重金屬有毒物質汙染，侵害農業生產環境，嚴重威脅台灣糧食安全。

2019年《工廠管理輔導法》修法時，行政院長蘇貞昌與經濟部、農委會、內政部共同定出農地違章工廠治理的三不原則：「不准新設、不得污染、不得危及公安」，但立委林岱樺近日稱中高污染農地違章工廠，如果符合環保、消防、工安，也應該要予以納管，民間團體批評，全然不顧中高污染工廠應轉型、關廠或遷廠，否則應依法斷水斷電。

民間團體表示，農地基於環境保護與安全考量不宜設立工廠，更何況是中高污染工廠，且農地違章工廠不比在工業區的廠房，可以有規模且系統性的處理空污、水污與廢棄物，這些違章工廠很多是緊連農地、或僅隔一條小水溝就是糧食生產區，易造成嚴重的居安、食安危機，執意要為中高污染工廠再開後門，把更多污染未爆彈留在農地上。

地球公民基金會批評，林岱樺漠視政府多年來修法、輔導中高污染工廠，背離執政黨「三不原則」。拖到2022年，既有低污染工廠納管截止了，才來吵、才來大擺官威，不僅帶頭違法、護航中高污違章工廠，更是一巴掌打在已經付出遷廠、轉型成本的守法工廠臉上。

民間團體聯合嚴正呼籲蘇院長、執政黨落實三不原則，經濟部守住底線，中高污染認定標準一項都不准放寬。並依法對未納管工廠落實斷水斷電，為農地止血，捍衛糧食安全。