消息面：

1.消息指出美國總統拜登擬動用《國防生產法》確保車用等電池關鍵材料的供應，傳拜登政府擬將鋰、鎳、石墨、鈷和錳等礦物列入名單，藉此為礦業公司爭取7.5億美元資金。

2.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少344.9萬桶，遠超出市場預期的減少102.2萬桶。汽油庫存增加78.5萬桶，市場預期為減少174.4萬桶。餾分油庫存增加139.4萬桶，市場預期為減少155萬桶。

3.美國人力資源服務公司ADP公布有「小非農」之稱的民間就業報告，美國3月民間就業增加45.5萬人，雖然較2月上修後的增加48.6萬人放緩，但略優於市場預估的增加45萬人。投資人將關注周五公布的官方非農就業報告。

4.美國商務部30日公布，2021年第四季國內生產毛額（GDP）季增年率終值為6.9%，遠優於前一季的增長2.3%，但低於前值（增長7%）和市場預期（增長7%）。第四季個人消費指數下修0.6個百分點，為增長2.5%。2021年全年美國GDP成長5.7%，創下1984年（成長7.2%）以來最強勁的增長。

5.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周（截至3月25日）美國30年期固定房貸利率從前一周的4.5%跳升至4.8%，創下2011年2月以來最大單周升幅，亦使美國房貸利率逼近2018年12月以來的最高水準。上周美國抵押貸款申請指數下跌6.8%，較前一周（跌8.1%）放緩。

6.美國證券交易委員會（SEC）周三宣布將百度、愛奇藝、富途證券、Nocera和凱信遠達醫藥等五家中國企業列入《外國公司問責法》（HFCAA）的下市風險名單，因中國政府拒絕美方對在美國上市的中國企業進行會計審計。該監管機關表示，這五家中國公司必須在4月20日結束前提交證據證明不必下市的理由，否則將被列入「確定下市名單」。這是第三批被列入該黑名單的中概股，第一批包括百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、和黃醫藥、盛美半導體，而微博則在第二批遭列入。

7.里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，他對於聯準會5月升息50個基點抱持開放態度，只要數據顯示有此必要，他便予以支持。他表示，重要的是通膨是否已經嚴峻到聯準會必須升息50個基點，以及美國經濟是否強韌到足以承受央行升息50個基點。巴爾金並表示，他認為俄烏戰爭帶動的通膨尚未影響美國消費者對貨品與勞務的需求。

8.美國原油庫存跌幅超出市場預期，顯示西方國家制裁俄羅斯導致原油供應吃緊，周三紐約期油收漲3.58美元或3.43%，為每桶107.82美元，結束連續兩天的跌勢。倫敦布蘭特期油收漲3.22美元或2.92%，為每桶113.45美元。Kpler分析師Matt Smith表示，美國政府釋出戰備儲油後，其國內原油庫存仍大幅下滑，顯示供應緊張加劇。

9.受歐元走強影響，周三紐約尾盤ICE美元指數跌0.57%，報97.861，盤中一度跌至3月17日以來新低。尾盤歐元漲0.6%，報1.1152美元，盤中一度升至3月1日來新高。雖然對俄烏局勢的樂觀情緒淡化，但仍足以推動歐元走高。摩根大通表示，俄烏衝突可望轉向地區化，這表示爆發極高風險的可能性正在減弱。德國3月通膨數據高於預期，亦帶動歐元走高。

10.美元走軟，以及避險情緒升高，周三金價結束連續3天的跌勢。紐約期金收漲1.1%，為每盎司1939.4美元。其他貴金屬方面，銀價漲0.7%，為每盎司24.93美元。鉑金漲1.3%，為每盎司995.55美元。鈀金漲4.4%，為每盎斯2243.18美元。

11.俄羅斯政府宣布，所有出口商品都將以盧布作為支付貨幣，這項新決議較之前俄國總統普丁的說法更為強硬。普丁日前宣布，自3月31日起，對「不友善國家」出口的天然氣必須改以盧布結算。

12.德國啟動天然氣預警機制，稱一旦供應吃緊，將限制工業用戶的天然氣用量。外媒報導，此舉意味著德國正進一步接近實施天然氣配給制。

13.俄羅斯軍隊周三轟炸基輔郊區與烏克蘭北部一個被圍攻的城市，儘管俄國在周二的停火談判後宣布將縮減對基輔和北部城市切爾尼戈夫周圍的軍事行動。烏克蘭政府譴責俄羅斯言而無信。基輔市長Vitali Klitschko向歐盟表示：「整個晚上都能聽到警報聲和砲襲聲」。美國國防部警告，俄羅斯雖然開始調動基輔周圍五分之一的部隊，但看起來較像是莫斯科正在整頓部隊與進行補給，重新部署後續行動。

14.美國兩年期與10年期公債殖利率曲線周三反彈至正值，前一日該債息曲線一度「倒掛」，引發美國經濟恐將陷入衰退的擔憂。周三美國10年期債息下跌5個基點，報2.3488%。兩年期債息跌近4個基點，報2.3163%。