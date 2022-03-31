針對美國證監會(SEC)主席近日就中美審計監管合作的關切，大陸證監會國際部負責人今天（31日）發布答記者問稱，中美都有意願解決審計監管分歧，結果要看雙方智慧初心。

據路透3月11日引述2位知情人士表示，中美雙方監管機構就審計監管合作的對話和磋商進展「比較順利」，雙方都展示了願意解決問題的誠意，有望盡快達成共識。

「這個事一直在穩步推進中，雖然此前在審計標準上有一些不同的看法，但是總體而言還是向好向前，步調是積極的。」其中一位消息人士表示，接下來雙方主要還是要在更細化的內容上繼續往深入推進，包括「更具體的操作和原則上的磨合」。

大陸證監會國際部負責人表示，中方注意到近日美國SEC主席接受電視採訪時就雙方審計監管合作的表態。正如根斯勒先生所言，雙方監管部門進行了深思熟慮、相互尊重和富有成效的對話。

這名負責人表示，自去年8月以來，中國證監會主席易會滿和根斯勒主席已三次召開視頻會議，商討解決中美審計監管合作中的遺留問題。中方與美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)更是進行了多輪坦誠、專業和高效的會談，雙方的溝通還將繼續。雙方都有意願解決分歧和問題，最終結果如何，要看雙方的智慧和初心。

這名負責人表示，此外，對於一些企業被SEC列入有退市風險的清單，經向美國SEC瞭解，這是美國監管部門執行《外國公司問責法》的一個正常程序，列入清單的公司是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。

3月8日，美國證券交易委員會（SEC）將5家中國公司列入《外國公司問責法》（HFCAA）的暫定清單，包括百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥。受此消息影響，美股10日中概股集體重挫。納斯達克金龍中國指數一度下挫逾10％。11日港股恒生科技指數盤中跌逾8％，午後跌幅有所收窄。

3月11日凌晨，中國證監會在官方微信公眾號上回應美國證監會依據《外國公司問責法》認定5家在美上市企業為有退市風險的「相關發行人」。

中國證監會表示：「這是美國監管部門執行《外國公司問責法》及相關實施細則的一個正常步驟。我們尊重境外監管機構為提高上市公司財務訊息質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。我們始終堅持開放合作精神，願意通過監管合作解決美方監管部門對相關事務所開展檢查和調查問題，這也符合國際通行的做法。」

中國證監會進一步表示：「近一段時間，中國證監會和財政部持續與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）開展溝通對話，並取得積極進展。我們相信，雙方通過共同努力一定能夠儘快作出符合兩國法律規定和監管要求的合作安排，共同保護全球投資者合法權益，促進兩國市場健康穩定發展。」