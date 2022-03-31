有關役期延長問題，立委問，若定案後，兵力總員額是否增加，是否擴軍，國防部長邱國正上午在立院表示，會逐步調整，但數字差別不會太多。國軍現有總兵力員額為21.5萬人。立委希望役期延長早點定案，不要讓家長與年輕人忐忑不安。

有立委問到役期延長問題，邱國正說，以後役期延長後，14天新制教召做法不變。另有關軍中管教的懲處問題，邱國正說，他要求幹部以教導為主，懲處不能殺紅眼。