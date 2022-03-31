役期延長14天新制教召不變 邱國正：逐步調整 差別不會太大 10:292022/03/31 中時 呂昭隆 、 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長邱國正（左）、全民防衛動員署署長白捷隆（右）31日在立法院報告並備詢。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有關役期延長問題，立委問，若定案後，兵力總員額是否增加，是否擴軍，國防部長邱國正上午在立院表示，會逐步調整，但數字差別不會太多。國軍現有總兵力員額為21.5萬人。立委希望役期延長早點定案，不要讓家長與年輕人忐忑不安。 有立委問到役期延長問題，邱國正說，以後役期延長後，14天新制教召做法不變。另有關軍中管教的懲處問題，邱國正說，他要求幹部以教導為主，懲處不能殺紅眼。 王毅與瑞士主席通話 強調制裁不是解決問題有效途徑 國發會稱2050淨零碳排 不會有核能 #役期延長 #員額 #邱國正 #問題 #立委 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇稱乳酪理論致停電 高虹安：台電很多洞？ 04:102022/03/30 政治要聞 「中美俄」將就阿富汗問題舉行磋商機制會議 13:132022/03/30 財經 中油董座代理史上最長 藍綠立委今不滿「便宜行事」 一度罷審 10:322022/03/30 政治 再戰2024立委？呂孫綾宣布退出新北議員初選 15:512022/03/30 政治 丈夫繼承房子 準媳婦堅持同住反嗆婆婆 網酸：乞丐趕廟公？ 23:572022/03/30 生活 2022誰來做老大》新北市議員 民進黨提名競爭激烈 在地立委當母雞 04:102022/03/30 政治要聞 金門綠營開第一槍 蔡其雍表態參選縣議員 15:072022/03/30 政治 2022誰來做老大》高雄市議員 綠營選將怨 說到底還是派系之爭 04:102022/03/31 政治要聞 綠定議員民調期程 初選４人退出 04:102022/03/31 政治要聞 王毅與歐盟外交代表視訊會晤 歐盟：堅持一個中國政策 09:102022/03/30 兩岸 經長：綠電20％晚1～2年達標 04:102022/03/30 財經要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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