資深女星向娃近日飽受「誤認」困擾，近日在臉書分享了一則某媒體的道歉啟事，原因是誤認她曾為支持某名人而想拍全裸寫真，但根本搞錯人，向娃收到道歉後選擇放下，但也坦言當下「身心俱疲血脈噴張，血壓飆升呼吸困難送急診，打鎮定劑追蹤觀察還好已經沒事」，而今天凌晨她又po文，情緒明顯低落，更撂話「下輩子我不要當藝人」。

向娃經歷認錯人事件，內心受到很大的衝擊，導致健康亮紅燈，而她正在試著原諒並走出陰霾，今天凌晨3點(3/31)她再臉書又po一文，貼出了跟朋友們外出聚餐的團體照，感謝朋友們不離不棄，並且暖心為她加油打氣。

向娃坦言，這兩天真的是心力交瘁，甚至到了生不如死的地步，但只能自我調適，因此發文跟自己喊話：「如果氣死也無人理！沒有過不了的明天！凡事想開面對現實！」，也吐露身為藝人，最大的使命就是將歡樂帶給觀眾，「感謝所有的粉絲朋友給我動力」。

但發文後相隔僅2小時，向娃又在留言區補充，「如果有來生，下輩子我不要當藝人，我只希望這一輩子，大家還記得我」，明顯又陷入低氣壓情緒，讓眾人忙安慰，留言打氣「姐姐加油！」、「息怒」、「大家永遠記得妳，妳擁有最大的福報那就是愛心，要加油啊」、「你很棒相信自己」，似乎有為向娃帶來一些正能量。