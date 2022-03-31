好萊塢知名男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）去年10月拍攝新電影《Rust》的過程中，不慎拿著道具槍誤殺了美女攝影師哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins），震驚整個好萊塢影視圈，事後他也遭到被害者家屬提告，全案仍在審理中。不過，儘管亞歷鮑德溫還有官司在身，心情卻似乎不受影響，近日還宣布小他26歲的嫩妻再度懷孕，震驚不少人。

根據外國媒體的報導，現年63歲的亞歷鮑德溫與小他26歲的嫩妻希拉莉亞鮑德溫（Hilaria Baldwin）於2012年結婚後感情甜蜜，結婚10年就陸續生下6名子女，讓「老來得子」的亞歷鮑德溫相當開心，但沒想到近日他的嫩妻在台灣時間3月30日時，再度於個人IG上發文，宣布懷上第7胎，他們將在今年秋天迎接新生命，並表示「孩子們能在一個大家庭中成長是件很棒的事情」，立刻引起網友熱烈討論，也讓不少人對於亞歷鮑德溫的「精力」感到驚訝。

事實上，亞歷鮑德溫與嫩妻結婚後，分別在2013、2015、2016、2018年產下1名小孩，但在2019年時卻連續2次流產，其中1次胎兒還已長到4個月大才流失，讓希拉莉悲痛萬分，經過5個月的治療後，才在2020年懷上第5胎，之後兩人又在2021年透過代理孕母有了第6個孩子，如今亞歷鮑德溫又獲得第7個孩子，也再度引起網友關注。