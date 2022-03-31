鬥遊在線代理的跨世代經典MMORPG線上遊戲《Dekaron獵魔出擊》，今（30）日更新開放全新道具「護符」以及230級（滿級）獎勵，並同步優化「坐騎系統」。此外，官方也準備櫻花慶典系列活動第一彈與其他精彩活動！超多豐富內容，待勇士們前來體驗！

開放230級（滿級）獎勵

本次更新開放230級（滿級）達成獎勵，玩家在角色達到滿級時，可透過戰地河谷NPC「卡林」領取護符類道具「普拉因護符」。

全新道具「護符」登場

全新道具「護符」可根據裝備的護符種類不同，提升不一樣的能力屬性，目前共有9種強化效果，包含物理攻擊、魔法攻擊、火焰攻擊、寒冰攻擊、閃電攻擊、毒攻擊、詛咒攻擊、黑暗攻擊、EXP護符等，裝備後角色還會獲得特有的絢麗光環。為讓玩家更迅速體驗「護符」道具，官方亦啟動【護符限時兌換活動】，玩家可透過戰地河谷NPC「亞里亞」，消耗1個【金條】兌換【護符隨機箱子】，或通過戰地河谷NPC「布蘭德」，消耗50個【Z硬幣】兌換【護符隨機箱子】。

重磅優化坐騎系統

官方亦針對「坐騎系統」進行優化調整，讓陪伴玩家們作戰的坐騎夥伴，變得更加強大。玩家可透過戰地河谷NPC「塞爾吉奧」，隨機賦予坐騎35種屬性中的任一種。如對屬性不滿意，還能通過初始化，重新獲得屬性。最後玩家還能同時消耗【DIL】與【迅速的結晶】，加強坐騎屬性，最高可強化至10階段，提升坐騎戰力。

坐騎屬性賦予與屬性強化

櫻花慶典系列活動第一彈開啟

本應櫻花漫天的季節，在戰地河谷卻不見櫻花綻放，為替特裏艾斯特大陸增添春意，官方特別開啟櫻花慶典系列活動第一彈【櫻花慶典預熱活動】，活動期間可透過戰地河谷NPC「卡林」獲得【櫻花收集瓶】，並透過擊敗怪物集滿【櫻花收集瓶】，即可獲得【古羅馬競技場鬥神的手鐲】、【古羅馬競技場鬥士的手鐲】、【倫多烏的保管箱】、【鐵匠的榮光】、【鐵匠的聖恩】、【1級直升券】等豐厚獎勵。

櫻花慶典系列活動第一彈【櫻花慶典預熱活動】

除上述更新內容之外，亦同步開放【4月簽到活動】、【補給機器（彩虹果醬）】、【大師技能強化狂歡活動】，以及更新【特裏艾斯特的黃金寶箱／特裏艾斯特的白金寶箱組成品】。還有更多精彩活動請持續鎖定官方網站，關注遊戲相關最新資訊。