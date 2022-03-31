31日GoTo表示，由於市場反應不淡，經相關主管機關核准後，依最新發行價格計算，可望在IPO(股票初次公開發行)時籌資11億美元左右。

同時，也是印尼最大新創業者的GoTo，預定4月將正式掛牌。先前，市場曾預估GoTo一旦上市可籌到近13億美元。不料，現在發生俄烏戰爭，GoTo雖不是以最高價格發行，不過估計還是能拿到11億美元，顯示投資人並不看淡GoTo後市發展。

GoTo是在2021年5月，由印尼兩隻大獨角獸合併而成，包括電商Tokopedia以及網約車Gojek。就印尼當地而言，Tokopedia是最大電商，也是造訪最多網站。至於GoJek，也是規模不小的網約車、網路點餐還有支付平台。

因此，GoTo誕生也被業界戲稱為結合Amazon、Uber以及Stripe的1個混血兒，也就是集電子商務、物流點餐以及線上金融於一身。目前，GoTo公開的全球投資大咖中，有美國谷歌、日本軟銀、中國大陸騰訊以及新加坡的主權基金淡馬錫等。