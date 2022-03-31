台灣賽車教父廖老大（左）在立委莊競程（右）、議員江肇國（中）的協助下，敲定於4月6日上午10時許在台中風車大道進行零四實測。（取自立法委員莊競程臉書）

台灣「賽車教父」廖老大與大陸網紅對決0到400公尺（零四）直線加速紀錄，而廖老大自費500萬打造「打龜號」，卻苦於無場地實測。對此，廖老大近日在立委與議員的協助下，預計將於4月6日於台中梧棲高美濕地的風車大道舉行實測，屆時將全程直播，讓網友一同見證「打龜號」的成績。

廖老大因不滿大陸網紅「杰尼龜」嗆聲台灣無快車，便自掏腰包購入奧迪TT RS，改造為「打龜號」，前後斥資近500萬，欲打破杰尼龜的零四紀錄，但車輛改裝完畢後，幾度苦無場地測試，本月17日受彰化私人飛行場主動邀約，廖老大團隊在該處跑道測試0到100公尺直線加速，跑出2.16秒佳績，但事後原敲定30日在麗寶賽車場測試零四則破局。

台灣賽車教父廖志賢砸400多萬重金改裝打造的「打龜號」，圖為本月17日於彰化縣溪州鄉一處私人飛行教練場實測畫面。（謝瓊雲攝）

台灣賽車教父廖志賢砸400多萬重金改裝打造的「打龜號」，圖為本月17日於彰化縣溪州鄉一處私人飛行教練場實測畫面。（謝瓊雲攝）

廖老大30日晚間在臉書直播證實，透過立委莊競程與議員江肇國的協助下，成功申請到位於台中市梧棲區高美濕地的防汛道路環港北路，又名「風車大道」，訂於4月6日上午10時於該處進行零四實測，待前置作業處理完畢，將全程在廖老大臉書上直播，讓網友能見證打龜號刷新歷史紀錄的瞬間。

立委莊競程30日也在臉書上證實此消息，表示他與議員江肇國近月持續在中部尋覓適合的場地，為了避免實測遭外力干預，還需考量低調進行，讓尋找場地的任務更添難度，所幸30日下午確定申請成功，希望大家一起祝福打龜號跑出最好成績，為台灣拚一口氣。