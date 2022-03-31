《天堂2M》今（30）日進行「歷章V以血締結的決心」第二階段，開放新職業「弩弓」以及職業轉換。同時展開多項活動。

《天堂2M》神出鬼沒的箭矢風暴「弩弓」

銳利貫穿敵人的一束光芒，新職業「弩弓」強勢登場！擁有移動即攻擊的不停歇移動射擊，以詭譎的身法來限制敵人的戰場小丑。

弩弓的主要特徵為：

不停歇的移動射擊－可以於移動中攻擊的技能。

詛咒魔法無效化－防禦致命性詛咒魔法的能力。

迴避機動性－迴避技能可以防止敵方靠近。

弩弓的主要技能為：

弩箭術－即使移動中也能對目標發射箭矢來給予傷害。

隱形獵者－借助影之力來召喚攻擊除了自己周邊好友目標之外的隨機目標的隱之球體。

後空翻－以腳踢目標給予傷害並推擠使其往後，再以後空翻拉開與目標的距離。

刺穿箭－即使移動中也能對目標發射3發箭矢。箭矢會隨機飛向目標與目標周邊最多2人。

逃脫－融入影子而解除朝向自己的鎖定，並移動至一定範圍內隨機隊員的前方。

絕對鏡射－在戰鬥狀態下發揮極限集中力來提升衝擊、束縛、狀態異常命中能力而可防禦敵人的詛咒魔法1次，成功防禦詛咒魔法時將解除效果。

比鄰星－在目標位置召喚比鄰星引發龜裂，在10秒內增加施展者的衝擊、束縛命中與技能傷害增幅，給予比鄰星龜裂範圍目標持續傷害。

類星體－在比鄰星的龜裂上召喚黑洞來額外限制範圍內敵人的行動。

《天堂2M》弩弓技能

除了新職業外，今日同步開放的還有「職業轉換」。3/30維護後至4/6維護前，全職業可進行職業轉換，60級以上的角色可以將持有中的1種職業變更為其他職業。

職業轉換同步開放

《天堂2M》今日也推出多項活動：

【貫穿敵人之光 弩弓】：3/30維護後～4/13維護前，活動期間內，在村莊中與「弩弓銅像」對話可以獲得「貫穿之光輔助魔法」，可讓所有傷害+1、防禦力+1、傷害減緩+1，輔助魔法持續時間為4小時。

貫穿敵人之光 弩弓

【金黃光芒櫻花祭】：3/30維護後～4/13維護前，活動期間每天上午09:00～12:00可透過郵件領取獎勵道具，包含「殷海薩恩寵*1000、金黃光芒櫻花慶典時間充能石（活動）、櫻花瓣（活動）*10、靈魂彈（刻印）*500」。此外，活動期間內，可從副本中開啟「金黃光芒櫻花祭」活動副本，在該副本中狩獵可隨機獲得「櫻花瓣（活動）」，並可製作多項道具。狩獵副本怪物將隨機獲得「粉紅櫻花箱（活動）」。

金黃光芒櫻花祭

【金黃光芒血盟狩獵】：3/30維護後～4/13維護前，所有難度的血盟狩獵副本，只需要使用1把次元鑰匙開啟，成功攻略血盟狩獵最終BOSS時，可獲得2倍的「次元名譽箱（刻印）」獎勵。

金黃光芒血盟狩獵

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。