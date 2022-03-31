1名男網友在《Dcard》發文寫下，他24歲卻從來沒交過女朋友，80歲的外公看不下去，找他來傳授3大談戀愛的絕招，令原PO不禁甘拜下風，網友們紛紛笑說：「果然薑還是老的辣」、「脫單秘訣：《八十歲阿公真傳戀愛哲學》」、「外公真的很懂欸」。

原PO日前在社群網站《Dcard》和網友們分享自己母胎單身24年，被80歲外公約談，傳授多年戀愛的秘訣，外公表示，曖昧時去看恐怖電影就對了，他從年輕的時候就喜歡看電影，跟女生約會絕對都選恐怖電影，這樣對方就會很依賴他，屢試不爽，而且幾乎沒有失靈過，但外公也有踢過鐵板，遇到1位不怕鬼片的女生，最後真的沒有在一起。

接著外公強調，帶女生去黑黑的地方，這指的是看夜景，不是壞壞的事，原PO也不明白外公怎麼會把「夜景」說成「黑黑的地方」，外公說：「他覺得2個人一起獨處，安靜地看世界感覺很浪漫，而且看夜景是一個很好「告白」的時機，因為氣氛很好，天氣冷的話要記得脫外套給對方，切記不能有過多油膩的親密的行為，不然女生會覺得自己被設計」。

外公最後放大絕表示，一定要聽聽女生說心事，原PO發自內心的佩服外公，他真的是1個很願意傾聽的人，畢竟一般男生可能都會覺得女生的心事很細瑣，但外公就是會願意傾聽，這可能也是他百戰百勝的原因吧？

原PO提到，雖然外公80歲，但女朋友從來沒有停過，問過他最愛哪一個，他居然回，每一個當下都是最愛，每一個都很可愛，但外公也強調「他從來沒有重疊交往過，只是不適合的時候很誠實很果決」。

最後外公還說：「他很喜歡談戀愛、也很喜歡自己一個人的時候」，活到80歲只想告大家：「各位年輕人活在當下，勇敢追愛吧！」網友們看完後紛紛在貼文地下留言：「果然薑還是老的辣」、「脫單秘訣：八十歲阿公真傳戀愛哲學」、「你外公真的很懂欸」。