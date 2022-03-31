柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演台劇《想見你》，在台灣播出時不但被網友譽為2019神劇，並奪下金鐘獎戲劇節目獎、戲劇節目編劇獎、節目創新獎以及戲劇節目女主角獎等大獎，再掀台劇在亞洲的風潮，紛紛稱讚故事鋪陳細膩、演員們一人分飾2角的演技優秀且OST與情境相襯，獨特的「台灣青春劇」特色因此大受韓國網友的歡迎，韓國也決定翻拍，劇名為《A Time Called You》（暫譯：在你的時間裡）。

繼《敗犬女王》、《命中注定我愛你》、《我可能不會愛你》後，《想見你》也成為第4部被改編成韓劇的台灣偶像劇，韓版《想見你》的劇名將定為《A Time Called You》（暫譯：在你的時間裡），卡司方面確定將由近期大勢韓星《社內相親》安孝燮飾演男主角「具延准／南時憲」、《黑道律師文森佐》全余贇飾演女主角「韓俊熙／權珉周」、《衣袖紅鑲邊》姜勳則飾演暗戀女主角的「鄭仁圭」，將透過Netflix在全球190個國家上線，上線日期目前尚未公開。

年代背景將設定在1998年與2023年，劇情描述懷念一年前去世男友的俊熙，宛如命運般回到1998年，遇到與男友長得一模一樣的時憲後發生的穿越浪漫故事，生活在不同時間的他們穿梭於彼此間的世界陷入愛情的深情羅曼史，而鄭仁圭則是發現暗戀的珉周喜歡自己的好友時憲後，在友情和愛情之間產生矛盾。劇中也將展現18歲特有青澀燦爛的友情及愛情，帶來截然不同的「韓式共鳴」。

另外，由安孝燮、金世正主演的《社內相親》也將在下周二（4月5日）播出完結篇，該劇在韓國播出第10集全韓國收視率為11.6％，更在Netflix每週更新的全球各國地最受歡迎的影片非英語類排行榜的 「Netflix Top 10」中連續兩週冠軍。原本「始祖鳥」社長安孝燮正與公司職員金世正甜蜜談戀愛，但被爺爺發現女方真實身份後約金世正見面要2人結束戀情，安孝燮急欲挽回的趕路途中卻發生車禍，另一方面，富家千金薛仁雅與社長秘書金旻奎的戀情正火熱，但被女方父親發現2人身份地位不搭，戀情似乎也將面臨危機，《社內相親》Netflix獨家熱播中，原版漫畫可至KAKAO WEBTOON收看。