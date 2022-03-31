國定古蹟赤嵌樓時隔28年，今天再度啟動修復。（曹婷婷攝）

國定古蹟赤嵌樓時隔28年再次修復，今天由市長黃偉哲、文化部文化資產局副局長粘振裕等人敲錘，祈求修復工程平安順利，預計2024年10月竣工，修復期間仍開放入園。黃偉哲說，台南近年有許多新的文化景點，但赤嵌樓永遠不能被抹滅，他期許，在現代技術工法之下，修復後的赤嵌樓能保留原來風貌且維持更久。

台南市文化資產處指出，赤嵌樓最初為「普羅民遮城」，1653年由荷蘭人建造，曾是荷蘭時代西式城堡、清領時代增設中式樓閣，日據初期曾作為陸軍醫院，如今則是台南重要古蹟觀光景點之一。

赤嵌樓曾於1965年與 1994年修復，由於長期使用、環境危害，出現建物本體裂化損壞及設備老舊凌亂等情形，去年5月獲文化部文化資產局補助修復，總工程經費6040萬，文資局補助6成、市府自付4成。

負責修復的建築師許正傑表示，此次修復工程包含海神廟、文昌閣、蓬壺書院、臺基、荷蘭時期入口遺構及荷蘭時期稜堡遺構等，考量赤嵌樓為重要觀光景點，工程將分2期進行，第1階段先修復文昌閣，開放海神廟供遊客參觀，第2階段則開放文昌閣、修復海神廟。

他說，赤嵌樓修復項目包括屋頂屋脊、木構漆作剝落、剪黏泥塑脫落損壞補強等。他提到，此次將去除赤嵌樓外牆歷年修復塗了4、5層的水泥，回復古蹟原本白灰底，呈現原來風貌表情；漆作將以傳統桐油加上礦物性色粉及傳統工法修復，重現古蹟色澤與色溫。