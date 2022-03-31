美國兩名高層官員表示，拜登政府考慮從戰略石油儲備（SPR）每日釋出100萬桶，為期數個月，藉以降低油價。

知情人士說，總釋放量可能高達1.8億桶。

路透社報導，俄羅斯入侵烏克蘭遭國際制裁，促使油價飆升。白宮表示，美國總統拜登明天將發表談話，談論政府致力降低油價的行動。

居高不下的油價已成為拜登和所屬民主黨的政治包袱之一。民主黨力求在11月期中選舉保住國會優勢。

白宮表示，拜登將於31日下午1時30分（台灣時間4月1日凌晨1時30分）發表談話，談論政府各項行動，以減少俄國侵烏導致能源價格飆升的衝擊，降低美國家庭在加油站的汽油價格。白宮未提供更多細節。

美國有消息人士25日表示，拜登政府考慮再度釋出戰略石油儲備，以助穩定全球能源市場。如果釋出，可能會超過本月稍早的3000萬桶石油。

國際能源總署（IEA）成員國本月初同意釋放超過6000萬桶儲油，其中3000萬桶來自美國戰略石油儲備。

3名知情人士向路透社透露，拜登政府正考慮暫時撤除夏季銷售酒精汽油的限制，以助降低美國消費者燃料成本。

汽油添加酒精有助降低加油站的汽油價格，因為玉米做的乙醇目前比直餾汽油便宜。