清明連假何處去?⾼雄流⾏⾳樂中⼼（以下簡稱⾼流）召集近百位⾳樂⼈邀你⼀起來海邊渡春假！

高流將於 4 ⽉ 2 ⽇⾄ 3 ⽇，推出「吹海⾵⾳樂節」，號召近百位⾳樂⼈⼀同玩⾳樂。短短兩天，將有流⾏、放客、藍調、爵⼠等等多種 ⾳樂輪番演出，還有港邊市集可以逛，搭配⾼雄港的浪漫海景，⼗分愜意。 卡司名單可不簡單。⾦曲歌王歌后魏如萱、以莉 · ⾼露、謝宇威將分別與爵⼠⼤樂隊共同演出，流⾏與 爵⼠的跨界，想不跟著⾳樂搖擺都難！⾦曲特別貢獻獎得主⿈瑞豐，是⾄今已經錄製超過⼗萬⾸歌曲的台灣⿎ 王，⾝為眾多廣告、電影、歌⼿御⽤⿎⼿的他，將在現場為觀眾帶來精湛⿎擊。

更令⼈⽿⽬⼀新的是，本活動 活躍於爵⼠與流⾏樂界的⼩號演奏家魏廣晧所策劃，本⼈也將帶領東華爵⼠⼤樂團在現場與流⾏歌⼿跨界演 出。 星光熠熠還不夠！⾼流本著⾼雄重要⾳樂重鎮的使命，同時召集了在地代表隊：⾼雄市管樂團、國⽴⾼ 雄師範⼤學⾳樂系弦樂團來為⾳樂節揭幕，以及知名 Live Band 餐廳藍⾊狂想的常駐樂團「乾杯不累」（The Combobulators）。「乾杯不累」的 10 名團員來⾃世界各地，只因都愛上⾼雄⽽在此定居，但⾳樂⼜讓他們 相遇，共同組成了 BLUES 樂團。同時有鑑於在台灣較不常⾒紐奧良爵⼠⾵格的演出，本次活動也特別邀請 King Cake New Orleans Jazz 表演，樂迷們不可錯過。

⾼流執⾏⻑李欣芸表⽰，「吹海⾵⾳樂節」是由⾳樂⼈發起，⾳樂⼈製作的⾳樂節，除了流⾏歌⼿之 外，更有許多平常隱藏在幕後的創作者、演奏家也都會現⾝舞台跟⼤家⼀起玩⾳樂。除了可以吹海⾵，看⼣ 陽，逛市集，享受港邊美景，⽤最⾃在的⽅式享受⾼雄。本次還準備了⼀個祕密表演作為彩蛋要讓⺠眾驚喜， ⾄於是什麼，歡迎來吹海⾵⾳樂節就知道了。