本週五(4/1)上午07:30即將上演密爾瓦基公鹿大戰布魯克林籃網的精彩戲碼，衛冕軍團公鹿在東區戰績坐二望一，只輸熱火0.5場的勝差，球隊戰力完整，不僅內線強硬而且三分火燙，領軍的字母哥(Giannis Antetokounmpo)場均29.7分在得分榜排名第3，公鹿絕對是本季一支球風成熟有力爭冠的超強隊伍。籃網目前例行賽僅排名第8，但那是經歷過傷兵潮以及主力重組的痕跡，完全不代表如今籃網的實力水平，參考台灣運彩目前開出的東區冠軍賠率即可得知，籃網的3倍可是東區賠率最低、最被看好打入總冠軍戰的隊伍呢！

兩軍在聯盟東區無論是人氣還是實力都是最頂尖的，雙方本週五硬碰硬，純論戰力孰勝孰敗實在不好預測，但到了季末這種微妙的時機點，筆者提供一下看法供各位喜歡運彩的玩家們參考，首先籃網在戰績上有著更多的壓力，因為目前排名第8的籃網只要稍有不慎往下掉到東區第9或第10名，想要進入季後賽的話附加賽就得連贏兩場才行，比7、8名(只要贏一場即可進入季後賽) 難度高了許多。

另外一方面試想東區前幾名的球隊若可以挑選季後賽的對手，應該會盡量避開擁有杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)以及西蒙斯(Ben Simmons)的籃網，考量到籃網目前以第7或第8名之姿進入季後賽的可能性較大，東區前2名的球隊可以說是『挫哩蛋』，那麼位列目前東區第2的公鹿是否會在這季末的時間點，賭上球員受傷風險賣力爭取東區前2名的席次呢？總而言之筆者認為本週五之戰，公鹿、籃網在這樣不對等的壓力之下進行比賽，球員攻守的積極程度想必會有所差距，因此本役筆者強力推薦『籃網』不讓分勝！