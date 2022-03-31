專注中高階自行車的專業代工成車廠-明係（6804），今（31）日以承銷價40元掛牌上櫃，成為自行車類股的生力軍！今日開盤股價最高飆破55元、漲幅逾38％，成交量破400張！

明係受惠今年已取得全球前三大自行車品牌之一新客戶大量且長期訂單，預計Q2開始陸續出貨，以及歐美市場自行車與電動輔助自行車暢旺需求雙引擎熱轉下，今年市場出貨量可望持續提升，營運繳出亮眼成績。

明係董事長江永平指出，公司深耕中高階自行車、電動輔助自行車市場，以優異車架開發能力、高品質車架塗裝技術，結合高彈性、少量多樣與客製化生產的競爭優勢，深獲全球最大經銷商網絡、同時亦是全球前三大自行車品牌之一的新客戶青睞。

隨著新客戶Q2量產，未來有望躍升成為明係最大客戶，加上歐美客戶通路端庫存量仍偏低，整體訂單能見度至少看到2023年底。明係蓄勢待發為新訂單與產能做好準備，除了現有廠房規模具備充裕資源可因應擴大生產外，並有充足的儲存空間供物流調度使用，有望帶來中長期穩健成長動能。

法人分析，明係2021年營收年增32.1％、獲利大增91.70％；今年前二月營收年增40.23％，強勁成長力道表現，深具發展潛力！看準全球自行車市場需求與產值持續加速成長，明係預計在新的大客戶加持與歐美兩大主要市場需求依舊強勁發展下，將迎來爆發性成長的黃金期，2022年營收與獲利可望再創高峰。