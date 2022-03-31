英特爾推出用於筆電的Intel Arc獨立繪圖晶片系列產品，為英特爾Arc A系列產品組合中的首批獨立GPU，該系列今年將拓展至筆電、桌機和工作站等領域。英特爾特別強調A系列筆電繪圖晶片產品、首批搭載Intel Arc的筆電，以及由硬體、軟體和服務組成的Arc平台，將為全世界的遊戲玩家和創作者提供高效能繪圖體驗。

Intel Arc A系列圖形晶片將為廣泛的筆電設計提供動力，首批Arc 3繪圖晶片產品中、有許多將搭載至Intel Evo裝置。首批上市的產品將包括兩款：用於超薄設計的A350M，以及為輕薄設計提供更高效能的A370M。

Intel Arc 3繪圖晶片可強化1080p遊戲體驗和進階內容創作。搭載Arc A370M的筆電將在一系列熱門遊戲中以1080p提供每秒60幀以上的畫面。

Arc 5和Arc 7繪圖晶片將提供同樣先進的內容創作能力，以及更高的繪圖和運算效能。與Arc 3產品相比，這兩款繪圖晶片將擁有更多Xe核心、更多的光線追蹤單元，並支援更大的GDDR6記憶體容量。

首波搭載Arc 3繪圖晶片的筆電現在已可預購，搭載Arc 5和Arc 7的筆電將在今年初夏上市。為桌機設計的Intel Arc繪圖晶片和附加卡將在夏季推出。

許多首批Intel Arc繪圖晶片的筆電產品將採用Intel Evo設計，並配備最新第12代Intel Core處理器，使用者能夠透過Wi-Fi 6、出色的反應速度和電池續航力，發揮輕薄型筆電的最佳效益。Intel Arc繪圖晶片的額外效能，可讓筆電釋放更上一層樓的遊戲和創作能力。