在俄羅斯受到西方制裁之際，印度大肆購買俄羅斯原油。

在俄烏開戰、俄羅斯受到國際制裁之際，印度以低價大買俄羅斯石油，遭美國總統拜登批評「不堅定」，不過美國官員透露，美國並不反對印度購買打折的俄國石油，但是不能大買，也要在符合國際制裁的條件下購買，否則將面臨「巨大風險」。

路透社31日報導，自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，印度趁勢大肆購買低價俄羅斯石油，一個月來已至少購買1300萬桶俄國石油，相較之下，2021年印度約購買1600萬桶俄國石油。

一名美國高級官員表示，美國並不反對印度購買低價俄羅斯石油，「少量增加是可以的」，但是不能較前幾年大幅增加。

這名消息人士也透露，華府對於印度繼續以印度盧比或美元與俄羅斯進行交易沒有問題，只要這些交易符合制裁規範、並且是和獲得許可的實體進行交易，華府就不會有異議。

「不管他們怎麼支付、不論他們怎麼做，都必須遵守制裁，否則他們將面臨巨大風險」，消息人士說，「只要他們遵守制裁，並且不是大幅增加購買量，我們很OK。」

美國已禁止進口俄羅斯能源及石油，路透社指出，儘管美國並未禁止他國購買俄羅斯石油，美國官員的警告令人預期，美國將試圖將其他國家的俄油採購量限制在正常水準。

美國官員表示，印度應該利用美國建立的豁免能源交易機制，並且透過獲准的實體進口石油，「接下來幾天、幾周，我們將加強實施制裁，我們告訴全世界的所有人、所有地區，確保符合制裁規定，這是給所有人的訊息。」

針對路透社報導，美國財政部拒絕評論，美國國家安全會議（National Security Council）並未立即置評。