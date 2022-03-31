美國情報顯示，俄羅斯總統普丁被幕僚誤導，做出了一系列錯誤決定。美國務卿布林肯（Antony Blinken）直批俄是獨裁政權，導致沒有人敢說真話。白宮也表示，普丁發動戰爭就是一個戰略錯誤，讓俄羅斯遭受重創。

據CNN報導，美在周三披露的解密情報顯示，俄羅斯總統普丁被顧問誤導了俄羅斯軍隊在烏克蘭的狀況。布林肯說:「獨裁政權的致命弱點之一在於，那些體制內沒有人對權力說真話，或有能力對權力說真話。我認為，這就是我們在俄羅斯看到的情況。」

白宮新聞秘書及聯絡主任貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）說:「我們認為，普丁的顧問誤導了他對俄羅斯軍隊的表現，以及俄羅斯經濟如何因制裁而陷入癱瘓，因為他的高級顧問不敢告訴他真相。」美國也有情報顯示，普丁已經意識到了情報錯誤，導致俄羅斯領導人與其高級國防官員之間因緊張而出現裂痕。

貝丁菲爾德說，現在普丁和他的軍事領導成員之間存在「持續的緊張關係」。她說：「日益明顯的是，普丁的戰爭是個戰略失誤，讓俄羅斯變得更弱，並在世界舞台上愈來愈孤立。」

這一情報可能有助於解釋，為什麼普丁拒絕了美國和其他國家在俄羅斯入侵烏克蘭前向他提供的一系列外交條件，他認為，俄軍將能夠迅速擊倒烏克蘭。

另一方面，美國總統拜登和烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)當天也通話了將近1小時。拜登告訴澤倫斯基，美會再直接提供5億美元援助，白宮隨後也表示，他們討論了「如何全天候滿足烏克蘭的安全援助需求」。

不過，美國再次拒絕澤倫斯基提出更直接援助的要求，包含直接派戰機支援和設置禁航區等，白宮在電話會議後表明，它並沒有更傾向採取這些措施。

澤倫斯基在與拜登通話後，在推特上寫道，他分享了對局勢的評估，兩人談到具體的國防支援，加強制裁計畫和金融與人道援助。