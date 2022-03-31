黃偉晉將於5月29日在台北Legacy舉辦個人演唱會。（重星音樂提供）

黃偉晉將於5月29日在台北Legacy舉辦個人演唱會。（重星音樂提供）

黃偉晉日前因身邊工作人員染疫而自主管理閉關， 29日出關後除了忙跑活動，也開始籌備5月29日在台北Legacy舉辦的個人專場演唱會「CreaLife Live Tour」，他今率先公佈演唱會主視覺，最令人吸晴的莫過於數隻蝴蝶在他的眼睛上綻放，象徵著當黃偉晉站在鎂光燈下時，散發的舞台魅力如蝶翩翩無法抵擋，他可以綜藝、可以偶像、可以文青，在每一個角色裡都能收放自如，因有著不同面向的黃偉晉，創造一個獨一無二、最完整真實的他。

為了這次「CreaLife Live Tour」主視覺拍攝，企劃團隊為黃偉晉打造了許多跟以往截然不同的造型，如最吸人眼球的，就是將許多蝴蝶黏在他的眼睛周圍，被問到拍攝是否有難度？他表示蝴蝶其實是標本，整個過程他都很害怕蝴蝶太脆弱，不小心「擠眉弄眼」會造成翅膀斷掉，因此他只能小心翼翼控制力道，在動態影像鏡頭前，呈現唯美、蝴蝶翩翩飛舞的感覺，他打趣稱：「我其實覺得蝴蝶有時候長的很像蟑螂，我這個人一直都這樣覺得，因此拍攝時我一直先幻想牠只是標本，牠死了，蝴蝶很漂亮。」

除了如蝶翩翩飛舞的造型外，黃偉晉也首次嘗試「狂野」不規則的頭髮造型，抱著一盆花外、衣服還身著防塵袋、腳踩著室內拖鞋，每個配件看似充滿違和，卻又恰如其分妝點著。黃偉晉透露平常就愛花草的世界，還自稱是「草系男」，抱著花象徵著在如花的世界裡綻放獨特真實自我，最後令人意想不到的的室內拖，他更興奮表示「OMG，那個拖鞋是Coach的，有夠好看」，笑稱是他第一次穿拖鞋拍照，不改幽默本色說：「如果那個款式是搭藍白拖的話，立刻翻臉。」

造型大有看頭外，黃偉晉也預告「CreaLife Live Tour」這場演唱會內容絕對非常豐富、精彩，除了嘉賓人選他一直想要帶給大家驚喜外，演唱的曲目更是他精挑細選，他表示：「我終於可以有超過80％唱自己的歌，因為之前演唱會有一半以上都是翻唱，這次將是屬於我的歌專場演唱會。」希望屆時是一場有驚有喜的演唱會，「CreaLife Live Tour」演唱會門票4月9日於ibon機台及網路同步開賣。