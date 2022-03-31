義大利甲級足球聯賽已經好久沒見到多隊爭冠的局面，上一次有3隊爭霸要數2016-17賽季，冠軍尤文圖斯與季軍拿坡里之間只有5分差距。再上一次則大概要回溯至2001-02賽季，也是尤文奪冠，但只領先羅馬1分、領先國際米蘭2分，是義大利近代足球史上三強鼎立分數最接近的一次。

本季義甲已進行了30輪，距離球季結束只剩最後8輪比賽，前4名球隊之間僅有最多7分的差距，很有可能會形成四搶一的罕見戲碼。上季已有復甦跡象的AC米蘭，本季更上層樓暫以66分獨領風騷；近9季4度屈居尤文之後的拿坡里63分排名第二；衛冕冠軍國際米蘭少賽一場，60分位居第三；開季不順的尤文圖斯以聯賽16連不敗的近況迅速攀升，以59分暫列第四。

國米上季重奪失落10年的義甲冠軍，總教練孔蒂(Antonio Conte)絕對是大功臣，但由於大股東蘇寧出現財務狀況，去年夏天為縮減球隊開銷出售了盧卡庫(Romelu Lukaku)和哈基米(Achraf Hakimi)等球星，孔蒂也以理念不合為由離開，前拉齊歐主帥小英薩吉(Simone Inzaghi)接任後表現不差，季中曾躍居榜首，最多領先達5分，但近7輪表現崩跌，只拿下1勝4和2敗，尤其是近5輪曾在主場輸給中游球隊薩索羅，面對中下游球隊熱那亞、杜里諾和佛倫提那都只能踢平，已被3連勝的AC米蘭和2連勝的拿坡里從後超越。

國米本周作客對尤文進行「國家德比」，對雙方來說都是一場爭冠積分保衛戰，尤文4連勝狀況正夯，西班牙前鋒莫拉塔(Álvaro Morata)和冬轉從佛倫提那加盟的塞爾維亞射手弗拉霍維奇(Dušan Vlahović)在這4連勝當中都各進了3球，弗拉霍維奇本季已有21球進帳，在義甲射手榜上追平領先的拉齊歐前鋒因莫比萊(Ciro Immobile)。尤文本季在主場對AC米蘭和拿坡里都踢平，作客則踢平AC米蘭和國際米蘭，1:2小負拿坡里；國米主場勝AC米蘭負拿坡里，作客對AC米蘭和拿坡里都踢平。從以上交手紀錄可知，義甲前4名球隊的實力在伯仲之間，誰都沒有十足把握可以戰勝對手，尤文(+1)勝是不錯選擇，當然亦可小試和局，正確比數推薦1:1。

AC米蘭主場面對排名12的波隆那，首循環米蘭作客贏4:2，寫下對戰6連勝，如無意外應可順利過關，推薦AC米蘭(-1)勝，正確比數2:0。

拿坡里作客亞特蘭大將會是一場惡鬥，亞特蘭大前3季都在積分榜排名第3，近2季的排名也勝過拿坡里，聯賽近6次對戰，亞特蘭大取得4勝1和1敗領先。目前落後尤文8分(少賽1場)排名第5的亞特蘭大想要連續4年參加歐洲冠軍聯賽，本場比賽就非勝不可；拿坡里實現隊史第3冠的願望，同樣必須以3分為目標。兩隊在聯賽的近6次交手，有5場的總進球數都大於2.5球，甚至有4場大於3.5球，在雙方必全力爭勝的情況下，2.5球大分無疑是最佳選項。