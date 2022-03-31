根據周三披露的監管文件，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）自2021年2月加入該公司以來，其薪資已經高達普通員工的1,711倍。

英特爾前執行長史旺（Bob Swan）在2020年的收入是該公司普通員工的217倍，凸顯出基辛格驚人的薪水成長速度。

該文件顯示，基辛格2021年總薪酬為1.786億美元，比史旺2020年的薪酬高出約698%。

在基辛格的總薪酬中，股票獎勵占近79%，另外還包括一次性的新員工股權獎勵，其目標價值約為1.1億美元。

近年來，美國企業高層薪酬可謂節節高升。去年蘋果執行長庫克的總薪酬是這家科技巨頭一般員工平均薪資的1,447倍。儘管機構投資人服務公司（Institutional. Shareholder Services, ISS）向蘋果投資人喊話，要他們否決庫克天價般的薪酬方案，稱這個2021財年授予庫克的股權獎勵方案在設計與規模上均存在重大疑慮，約一半的獎勵根本缺乏績效標準，但蘋果股東仍然在表決中予以支持。

英特爾已宣布在5月12日召開年度股東大會，並希望投資人投票支持公司高層的薪酬計畫。

基辛格在接掌英特爾執行長之後，隨即發布重大的「逆轉勝」戰略，目標是讓這家曾是晶片製造技術龍頭的公司從台積電手中奪回半導體產業的主導地位。

投資人顯然對於基辛格復興英特爾的雄心壯志抱持正面看法，英特爾去年股價上漲6.8%，扭轉了2020年的下跌約17%，當時該公司因製造瓶頸與劇烈競爭而陷入危機。