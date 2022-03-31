台劇《華燈初上》播出後掀起一股復古熱潮，許多人爭相模仿起劇中的服裝，有網友分享，他媽媽在追完劇後，從衣櫃拿出一件酒紅色洋裝，竟和劇中角色雅雅身上的洋裝一模一樣，大家看了紛紛大讚好時尚。

一名網友29日在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他媽追完華燈初上之後默默的說「雅雅穿的洋裝我也有一件喔，以前年輕的時候我也穿過」，原PO還半信半疑，想不到媽媽真的從衣櫃裡拿出一件酒紅色洋裝，仔細一看洋裝胸前有水鑽裝飾、背後有排釦設計、大大的綁腰蝴蝶結，真的和劇中雅雅在酒店外發傳單的戲服是同一件。

原來媽媽還真的沒亂說，讓原PO相當驚訝，直呼太經典了，並邀請大家一起分享「滿滿回憶殺～衣櫃挖寶挖起來，有人家裡也有劇中的服裝嗎？放上來吧」

貼文引起熱烈討論，大家紛紛表示「一直以為是劇組訂做的，沒想到真的有這件衣服」、「劇組是不是跟你媽媽借的？」、「老媽好時尚」、「媽媽好時髦」、「以前的衣服還可以放到現在，還可以保存這麼好，可見料子真的很好」、「根本同款，媽媽年輕一定超美的」、「這也能撞衫太厲害了」、「這件可以珍藏起來了！以前的衣服都很值得保存」。