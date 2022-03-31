農曆3月迎媽祖！大甲鎮瀾宮媽祖將於4月8日深夜11時起駕，展開9天8夜的遶境活動，警方為防範有心份子趁機滋事，破壞莊嚴神聖遶境秩序，特部署超過800名警力；一有不法份子藉機鬧事絕對會當場逮捕，並依《刑法》等相關法令嚴懲究辦。大甲警分局長於31日親上火線籲請信眾「搭乘大眾運輸拜媽祖 千里順風不塞車」、「不躦轎 不搶轎 理性虔誠祈福」。

大甲警分局長吳燕山說，為維護行人安全、確保車流順暢，對大甲鎮瀾宮週邊規畫實施「行人徒步區」、「禁止汽車進入區」、「道路封閉路段管制」三層交通管制措施，以確保街上參拜信徒行車安全及活動順利。

為避免大量人車湧入造成塞車困擾，籲請民眾可多搭乘大眾運輸，將車輛停放於鄰近的苑裡、台中港、清水、沙鹿等火車站；搭高鐵的旅客則可於台鐵新烏日站轉乘區間車至大甲火車站或轉乘公車93至大甲下車沿蔣公路步行3-5分鐘即可到達鎮瀾宮。

今年大甲媽遶境活動交通局設有接駁車，大甲體育場及美人山營區臨時停車場均設有接駁點。警方於臨時停車場周邊道路編排交管哨，協助車輛停放及引導民眾搭乘接駁車。為降低週邊交通衝擊，籲請民眾將車停車停放於「美人山營區」、「大甲體育場」臨時停車場、「大甲火車站後方空地」停車場，再步行5至10分鐘即可抵達至鎮瀾宮。

警方指出，為防範不法宵小伺機扒竊，特製作固定及手持防竊LED燈，提醒民眾應注意隨身攜帶物品、針對轄內易發生竊盜案件路段、地點，張貼防竊宣導告示標語，提醒民眾勿將貴重物品放置車上，同時也規畫蒐證檢扒小組在人潮密集度多的地方梭巡等各項安全維護措施；另設置6處「警察服務站」加強防竊宣導，提醒民眾應注意隨身攜帶物品，更要注意自身財物安全。

因國內疫情升溫，鎮瀾宮呼籲信眾應全力配合政府防疫政策；包含全程配戴口罩、不鑽轎底、不搶轎、提供盒裝餐點且不能邊走邊吃參與活動民眾都要完成3劑疫苗注射，才能參加遶境進香活動。

為能有效識別，凡是施打3劑疫苗並下載「數位新冠病毒健康證明」或提供其他疫苗證明（如健保卡），大甲鎮瀾宮會提供「疫苗３OK」的識別證，發放日期及地點提供另行公告於粉絲團；提醒民眾配合做好防疫措施盡可能保持安全距離並秉持「不躦轎、不搶轎、理性虔誠祈福」，希能讓遶境活動在能做到「遶境祈福、和平圓滿」。