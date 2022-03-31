30歲香港女星麥明詩臉蛋甜美又有火辣身材，她頂著英國劍橋大學法學士的高學歷，2015年參加香港小姐選美奪冠，被封為學霸港姐。近年她一度淡出演藝圈發揮所長當起OL，最近她復出演戲，參與AMM網劇《逐流時代》，近日首集播出，可見麥明詩一開始就豁出去穿比基尼現身，豐滿雙峰被特寫，劇中她周旋於兩男之間，還被人挑逗捏屁股，令觀眾看了血脈噴張。

麥明詩3年前宣布淡出演藝圈，她表示出道這4年和一般人的生活脫節，才會想回到社會中工作享受真實人生，經紀人的合約也從長約改為一年簽一次約，之後她回歸法律專長本行，進入跨國公司擔任商業顧問，先前她更曬出自己OL裝扮的電梯自拍照，寫下：「偶爾在公司到凌晨兩三點，離開時，寧靜，空無一人，舒一口氣，莫名的自由感，OL工作日常」。

麥明詩在新劇《逐流時代》穿比基尼。（圖／翻攝自louisa_mak IG）

去年底麥明詩宣告復出，投入和黃德斌、麥子樂等人合作的網路劇《逐流時代》，她受訪時表示因疫情影響，自己看好網路線上平台的發展，讓觀眾隨時隨地都可以看，像她不時回辦公室工作，下班很晚也隨時可看，至於問她會不會全面復出？她語帶保留說：「未來偶爾可以參與我很欣賞的導演的劇，也許有很多劇本，我都會考慮的，但現在重心當然在事業上」。

麥明詩被麥子樂掐屁股。（圖／取自《on.cc東網》）

麥明詩後來更發文，直言緊張和黃德斌等人合作，也因為很久沒回歸演員身分有點擔心，因為她的角色複雜，還被安排要穿泳衣。近日，麥明詩進一步分享她主演的《逐流時代》片段，可見周旋在兩位男主角的麥明詩穿起比基尼大秀身材，劇中她還跟麥子樂調情，兩人邊接吻男方還掐她臀部，從玉女形象轉型為「慾女」，引來粉絲喊辣。