台積電董事長劉德音昨（30日）出席台灣半導體產業協會會員大會，受訪時提到，由於大陸多個城市封城，可能導致終端產品消費需求受影響，智慧型手機、PC及電視等產品需求減弱。此事引起網友們熱烈討論，有人提醒，劉德音的觀察算是相當有說服力，若有相關產業的持股，應該要評估衝擊，「完了，GG自己宣布鬼故事。」

工商時報報導，劉德音指出，大陸是全球電子產品最大消費市場，佔一半以上，最近陸續封城消費需求恐怕會受影響，終端產品消費需求會受影響，智慧型手機、PC、電視已有看到需求減弱，但車用與高速運算（HPC）需求仍強勁。

儘管如此，劉德音強調，台積電技術仍強會調整產能結構，且目前客戶需求仍超過產能供應，因此資本支出與全年營收成長仍不會改變。

此事引起網友們熱烈討論，許多人認為劉德音的示警具有一定參考意義，「劉德音看科技業供應鏈應該算是在上帝視角了，他站出來說話，應該是非常有說服力，手上有相關產業持股，記得提前檢視跟評估衝擊。」

網友紛紛留言表示，「完了，GG自己宣布鬼故事」、「完蛋，撿到垃圾了」、「這篇搭配最近的其他消息，看起來消費性電子市場……」、「發哥、大綠光已經先跌給你看了，新聞都落後」、「看台灣電子龍頭幾乎都慘兮兮就大概知道了，幾乎都在兩年低檔」、「拜託...飯都快沒得吃了，哪可能還買消費電子品。」