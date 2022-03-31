64歲和碩聯合科技前副總裁蔡進國，26日獨自去新北三峽滿月圓登山失蹤，家人隔天緊急報警協尋，更在臉書懸賞100萬元求民間救難專家協助，但找到時人卻是冰冷的屍體，該如何避免登山意外，有山友在網路上透露，除了不要獨自爬山，登山時要一定要帶「保命神器」衛星通訊機，沒有的話手機也要下載離線地圖保命。

蔡進國登山失蹤和罹難的消息引起民眾與登山愛好者熱議，一名山友昨天在《靠北登山大小事》中發文指出，「2017人待山的林先生、2020中雪山的趙小姐、2021白姑大山的陳先生，雖然都是跟團出發，但是意外都是發生在(被)獨攀的狀況時，然後人就到現在都還沒找到」，如果當初他們有攜帶衛星通訊機，或許結果會不同。

該山友指出，若沒有衛星通訊機，也可以用「手機gps+離線地圖」取代，如果出發前有學會使用手機gps定位回報座標與離線地圖應用，或許就根本不會迷路了。

對此，網友紛紛留言：「真的，離線地圖跟回報座標一定要會，很重要」、「基本上離線地圖能紀錄軌跡，手機民用GPS已經很足夠我們使用了，發現自己走錯，基本上沿著軌跡走回去都好辦事」、「沒下載離線地圖我不敢上山耶，沒安全感」，還有人表示「維持設備電力充足也是很重要的事，不要顧著拍照把電源用光，也不要怕背重少背了行動電源」、「買不起衛星通訊機，至少手機要下載離線地圖並且學會使用，這是底線！」

但也有網友指出，意外就是來的防不勝防，「這些都是臆測！不是東西帶了就是金剛不壞身！」