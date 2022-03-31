美東時間30日，美國證券交易委員會（SEC）將百度、富途控股、愛奇藝、凱信遠達醫藥和從事漁業養殖的Nocera加入「預摘牌名單」，這也是3月以來第3批被納入名單的中概股。
根據SEC的說法，這5家公司需要於4月20日前向SEC提供證據，證明自己不具備被摘牌的條件。若無法證明，則會被列入「確定摘牌名單」。
此前，百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥於美東時間3月8日被列入「預摘牌名單」；新浪微博在美東時間3月23日遭SEC列入退市風險名單。
財聯社分析報導，按照美國SEC公佈的《外國公司問責法案》實施細則，被列入「確定摘牌名單」的公司需要在（自披露第1份年報開始計算、且2021年當做第1年）3年內提交SEC需要的檔案資料。如果「確定摘牌名單」中的公司沒有提交或提交的檔案不符合SEC要求，理論上將會在披露2023年年報後（2024年初）面臨立即退市。
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